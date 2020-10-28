每年換新女友！他1原因棄190萬年薪「寧找4萬工作」：不再跑船

▲原PO透露，出航每個月還有近萬元的獎金！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

跑船年薪百萬的背後，內心卻是滿滿的情傷！一名男網友表示，跑了5年的船，儘管二副年薪超過190萬，還存了600萬金桶，無奈要忍受歷任女友背叛，如今好不容易又交到一位女友，原PO甘願領4萬的死薪水，重返陸地找工作，「我再也不跑船！」

一名男網友看過「24歲文組生跑船『年薪破百有房有車』 吐真心話：乙級比甲級爽百倍」故事後，也在《Dcard》緩緩道來跑船的血淚史，原PO透露，當年從實習生22K開始做，最後拚到二副，也拿到大副資格，月薪高達16萬，更存下600多萬存款，現在卻毅然決然不再跑船了！

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原PO直言，原因就是感情世界太空虛，24到29歲都是在船上度過，「每年都換一個女友，卻留不住任何一個枕邊人」。原PO強調，並非自己花心，而是每任女友都耐不住寂寞，最崩潰的是，每次下船都要在短短3個月時間重新找對象，「要把同樣的事情再講一遍，帶不同的女生去同樣的地方約會」，不料最後下場都是被很甩。

如今原PO再次碰上真命天女，這次決定要把握真愛，小倆口也計畫明年結婚，「我再也不跑船，再說一次，再也不跑船了...那真的不是生活，是活著而已」，因此原PO寧願找一份死薪水，展開充實生活，「目前我在海運公司上班，領四萬多。」

▲原PO不想再魯一輩子了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文章曝光後，網友們熱議，「光看你打這段字心就酸酸的，老實說真的很少女生有辦法忍受男友三個月消失，沒有關心沒有陪伴，而且你在船上不擔心女生會一邊跟你交往一邊找備胎嗎，你自己也會很沒安全感吧」、「努力學點所需知識，考個驗船師也是個較穩定的選擇」、「真的，內心富裕比口袋充裕來的重要許多，也是用金錢永遠買不到的」、「就跟國軍一樣，退伍後真的不知道要幹嘛，空有帳戶一堆錢」、「跑船的最終目標都是拚上引水人」。

有過來人則分享遠距離戀愛的兩極看法，「推，年薪百萬又怎樣呢，人生不要填海，那篇的作者未來的樣子大概就是50、60歲還在船上被人家差遣的老AB（幹練水手）吧，二管路過，預計再兩年給自己出獄」、「短短下船幾個月的時間，怎麼可能遇到真愛？我男友去上海半年回來我們也好好的，遇錯人而已，不用這麼悲觀」。