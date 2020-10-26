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24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」　吐真心話：乙級比甲級爽百倍

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▲遠洋漁業,跑船,捕魚。（示意圖／達志影像）

▲跑船生活要能忍受孤獨。（示意圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名24歲男網友大學讀文組，畢業後為了領高薪，毅然決然報名乙級船員班，並展開跑船人生，如今年薪破百、有房有車的他，發文分享行業秘辛，直言工作難度不高，存錢也相當容易，不過怕孤獨的人，就別踏入這一行。

男網友在dcard提到，他是遠洋貨櫃船的乙級AB（幹練水手），已跑了3個合約的船，目前月收10萬，合約通常簽9個月，加上一些獎金，年薪落在110萬左右，「現在有車有房有理財，這份工作真的太適合我了，我大學文組...直接翻轉人森（生）。」

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當初，快畢業的他發現船員這個高薪職業後，便報名乙級船員班，自費9萬多，經過3個月的受訓，他順利在實習結束後直接跳AB，「工作內容就是敲鐵鏽、油漆、操舵、打掃住艙、靠港梯口當值、帶纜，靠港比較累而已，這些工作做久就懂了，沒啥難度。」

原po也強調，「船上安全最重要，沒有人能強迫你做危險的工作，而在上面最重要的是人際關係，只要人際好保證快快樂樂工作，下班回寢室開始打電動、看書，或是去簡易的健身房健身。」

對於這份工作，他認為，優點是存錢非常快，甩同齡人十條街，還可以去不同國家增廣見識，當然缺點也不少，「很無聊...非常無聊，每天一成不變的生活，內心容易孤獨的人不適合，休假沒薪水，不能常跟家人朋友女朋友聯絡，小心被帶綠帽。

▲跑船,討海人,船員,港口。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

最後，他直言，「乙級比甲級爽一百倍，雖然甲級錢多，但是要背責任，乙級就聽話做事，做完就沒你的事了，當個快樂AB，而且現在甲級人滿為患，上船還要排隊。」

對此，網友們紛紛回應，「邊緣人想去做」、「跑船真的爽，錢多，事少，離家遠」、「我有個海軍朋友也差不多，看他蠻爽的，缺點就那樣吧，看自己能不能接受」、「我老公就是跑船的，扣除長時間離開家人這無法改變的缺點，薪資跟待遇真的很不錯，食宿都沒有開銷，海外船隻還不用繳納稅金」。

另外，文章也釣出同行弟兄，直呼「乙級真的爽啊，要不是現在疫情不能下地，靠港愛玩的就換班，下地打X、按摩、吃飯、衝景點，愛賺錢的就跑單買名牌包回台灣轉賣賺價差，回家休假了口袋一堆錢，愛去哪個國家自由行說走就走」、「見仁見智吧，我是三副受不了船上生活就不跑了，24小時standby，睡覺常常睡不飽，就是去賣肝的，感覺每天都在工作，真的很疲乏」。

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