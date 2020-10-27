枕邊人也不放過！高雄男到處騙　竟叫被害人錢全匯給「女友」

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警局少年隊在青春專案期間偵辦一起販賣毒品安非他命的集團，經過鎖定毒品來源後，鎖定位在旗山地區的藥頭出入地點跟監埋伏，22日查獲因詐欺、妨害公務通緝中的2名嫌犯，並查扣毒品，讓人意想不到的是，其中一名通緝犯對於自己犯案「完全不知情」，事後才知道枕邊人為了買毒，竟用她的帳號對外行騙，害她淪為詐欺犯，實在難以接受。

▲吳姓通緝犯為了買毒，竟然利用枕邊人的帳戶行騙，害女友無端背上通緝罪名。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警方了解，這名和31歲吳姓通緝犯一同被逮的38歲陳姓女嫌，被捕時向警方表示，自己每天正常在檳榔攤上下班，對於被通緝絲毫不知情，沒想到自己的枕邊人，染毒後為了購買毒品，透過通訊軟體及行動電話向被害人詐騙遊戲點數或款項，等被害人匯入指定遊戲角色或帳戶後，立刻將對方封鎖。

此外，吳姓通緝犯佯稱自已是蕭姓刑警，向車禍被害人自稱可以代為處理車禍糾紛，讓被害人因此陷於錯誤，將一定金額匯到吳嫌提供的同居人帳戶，也就是被拖累的陳姓女友名下的郵局帳戶後，就斷絕連繫，前後得手數次約30多萬，這讓始終選擇相信男友的陳姓女子，在不知情的狀況下淪為詐欺共犯，面對警方找上門，才得知的真相，讓她十分錯愕。

▲吳姓通緝犯為了買毒，竟然利用枕邊人的帳戶行騙，害女友無端背上通緝罪名。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方呼籲勿因一時好奇而碰觸毒品，進而染上毒癮，衍生出家庭及社會問題；另外網路世界雖然便利，卻因看不到對方無法斷定其是否為真，買賣「遊戲點數」及「超商代碼繳費」等方式因不易辨識身分，處處暗藏危機，遇類似關鍵字務必提高警覺，慎防被騙，對於所有之金融帳戶或行動電話門號也應避免提供他人，以免遭不法使用，如有疑問，可立即播打「165」反詐騙專線查證。