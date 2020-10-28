台灣教改後不知三國、史記　朱鳳蓮：作為家長十分心疼

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／北京報導

台灣光復75週年學術研討會，不少與會兩岸嘉賓提出多項建議，包括兩岸共享史料，共述抗戰史，抵制民進黨修改課綱美化日本侵華歷史，日本殖民統治等去中國化行徑。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（28日）表示，「作為一個家長，我其實挺心疼台灣的孩子們，他們在教科書不見史記、漢書，不知三國、南北朝，不知何為台灣光復。民進黨當局倒行逆施，數典忘祖。」

朱鳳蓮指出，民進黨當局大搞「去中國化」，推行台獨課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸文化連結，並以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，需要高度警惕。

朱鳳蓮進一步回應，我們已經看到，台灣的很多教師和家長強烈反對依據民進黨當局炮製的新課綱編寫的中學歷史教科書。作為一名家長，我挺心疼台灣的孩子們，他們在教科書上不見《史記》、《漢書》，不知三國、南北朝，不知何為台灣光復。」以後他們會不知道宮廟為什麼要拜關帝聖君，不知道台北故宮博物院文物怎麼來，無法「知興替、明得失」。

朱鳳蓮表示，民進黨當局倒行逆施，數典忘祖，必將遭到兩岸同胞的強烈反對。另外，談到兩岸嘉賓提出兩岸共享史料，共述抗戰史。「我們支持鼓勵兩岸史學家積極發揮正本清源作用，加強抗戰歷史、台灣光復歷史的研究，通過共享史料、共寫史書、共編教材等，從學理上批判形形色色的台獨史觀，增進台灣同胞國家、民族、文化認同。」