　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杯葛蘇貞昌又提案要蔡英文報告　民進黨批：國民黨鬧夠沒？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨批國民黨杯葛蘇貞昌施政報告。（圖／取自民進黨臉書）

▲民進黨批國民黨杯葛蘇貞昌施政報告。（圖／取自民進黨臉書）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文宣布明年元旦擴大開放進口含瘦肉精的美國牛肉、豬肉，國民黨立委昨提案要求蔡英文到立法院報告，但遭民進黨立委否決。對此，民進黨28日再批評，指國民黨4度杯葛蘇院長施政報告，還變本加厲政治作秀，一下杯葛蘇院長報告，一下又提案請總統報告，「請問國民黨鬧夠了沒？」

民進黨表示，這個會期院長蘇貞昌盡其義務與本分，4度率所有內閣首長至立法院準備做施政報告，也願意接受在野黨質詢，讓立委們「問好問滿」。但是，國民黨自己卻放棄質詢院長的權力，也剝奪朝野政黨立委的質詢權，數次大鬧議場、杯葛議事，還高唱「我問天」。

民進黨痛批，國民黨昨天又變本加厲，政治作秀「做好做滿」，不但不讓院長進行施政報告，還另於院會提案，要求蔡英文總統來立院進行國情報告，「國民黨一下杯葛蘇院長報告，一下又提案請總統報告，請問國民黨鬧夠了沒，這不是為反而反，什麼是為反而反？」

民進黨表示，國民黨立委惡意杯葛院會進行，竟還反指民進黨反對他們的提案，什麼時候才要理性問政？國民黨立委不願意質詢，也不善盡立委職責，難道國會殿堂是你們的遊樂場，所有官員和首長隨你呼來喚去嗎？

最後，民進黨鄭重呼籲國民黨，不要故意再拿民生議題做政治把戲，繼續大鬧議場。若真心想為人民的健康把關，請讓蘇貞昌院長好好地進行施政報告，朝野立委也能走上質詢台，共同用專業、理性來監督政府。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
公文曝光！打臉5縣市　衛福部：瘦肉精零檢出無效
傻子才買台積電？她曝「零股必買3支」原因網讚爆
天鵝颱風最快今誕生　下周可能還有「閃電」颱風
百年摸乳巷被噴漆塗鴉　屁孩抓到了
女星打流感疫苗「爆4症狀」7天都沒好　認證吳宗憲：說的是實話
道奇睽違32年奪世界大賽冠軍！隊史第7冠　4勝2敗擊敗光芒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公文曝光！衛福部打臉5縣市　瘦肉精「零檢出」明年直接無效

杯葛蘇貞昌又提案要蔡英文報告　民進黨批：國民黨鬧夠沒？

罵長官辱員工、寵妻設淋浴間？李再立駁7大罪狀：爆料非事實

蘇澳海軍基地發射「無限高」靶彈　軍迷聽聲只拍到煙霧：太快了

衛福部次長：將針對「豬腎」新增貨號　一開始會每批檢驗

北市修法禁賣含瘦肉精肉　陳吉仲：那所有牛排店都要關了

民眾黨「標萊豬」連署20天湊不到5千人　今晚上街力拚達標

雲端最前線／蔡政府溝通無成效？最新民調61%民眾反萊豬

中央要求地方限期修正　侯友宜：自治條例堅持零檢出原則不變

近百艘大陸抽砂船包圍馬祖南竿　海委會研判：無軍事企圖

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

公文曝光！衛福部打臉5縣市　瘦肉精「零檢出」明年直接無效

杯葛蘇貞昌又提案要蔡英文報告　民進黨批：國民黨鬧夠沒？

罵長官辱員工、寵妻設淋浴間？李再立駁7大罪狀：爆料非事實

蘇澳海軍基地發射「無限高」靶彈　軍迷聽聲只拍到煙霧：太快了

衛福部次長：將針對「豬腎」新增貨號　一開始會每批檢驗

北市修法禁賣含瘦肉精肉　陳吉仲：那所有牛排店都要關了

民眾黨「標萊豬」連署20天湊不到5千人　今晚上街力拚達標

雲端最前線／蔡政府溝通無成效？最新民調61%民眾反萊豬

中央要求地方限期修正　侯友宜：自治條例堅持零檢出原則不變

近百艘大陸抽砂船包圍馬祖南竿　海委會研判：無軍事企圖

孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台

貝茲世界大賽扮「關鍵先生」　封王戰2度開轟比肩傳奇

大同新董事王光祥發3點聲明　駁斥「變天掀內亂」一說

遛狗意外惹到凶狠貓媽！　男主人死命保護愛犬慘被當街脫褲

薩摩耶堅持到狗友家「打招呼」！　每天散步拉著爸窗外凹嗚找二哈

直播更好用了！IG 推Live影片「更新3功能」　時間限制拉到4小時

鄧紫棋「被前公司精神虐待」患憂鬱症！淚曝耍大牌真相：在家哭7天

以前搜到毒品才坐下！　海關退役犬現在「電鍋前蹲坐」媽笑翻

4步驟省500元！國旅補助「進擊券」11/1開跑　上百家旅宿都可用

基特也辦不到！席格包辦雙MVP　史上游擊手第一人

政治熱門新聞

罕見！「雲豹甲車」凌晨現身北市街頭　警車護送開道

濫用公帑、公開譙長官　北市體育局長遭控囂張七罪狀

總統「國情報告」破局　江啟臣：蔡英文帶頭製造黑箱

搭上《鬼滅》熱潮！林楚茵Cos彌豆子

蔡英文「國情報告」美豬牛破局 民進黨挾多數表決輾壓在野黨

北市修法禁賣含瘦肉精肉　陳吉仲：那所有牛排店都要關了

議員促八仙樂園復業　侯友宜：業者不想見我

陳其邁怒了！六龜分局1個月2酒駕　警遭免職

10/28捷克國慶！游錫堃回信韋德齊：祝友誼長存

蔡衍明專訪1／中天董事長不是我派的

淡水驚見反空降樁？一大片白色密集長方柱　陸軍：農業用

蔡衍明專訪2／兒子也沒告訴我網路真相

潛艦國造多數裝備未獲許可？　海軍：11月開工

軍售案撒1196億　主計總處：預算足夠

更多熱門

相關新聞

蔡政府溝通無成效？最新民調61%民眾反萊豬

蔡政府溝通無成效？最新民調61%民眾反萊豬

台灣民意基金會27日公布最新民調，顯示高達61%民眾不支持開放美豬進口，有約33%民眾支持開放，不贊成的人比贊成的人多28個百分點。調查也發現，台灣民眾贊成和反對開放美國萊豬進口的民意反應模式基本上不變。《雲端最前線》28日邀請立法委員林俊憲、台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

總統「國情報告」破局　江啟臣：蔡英文帶頭製造黑箱

總統「國情報告」破局　江啟臣：蔡英文帶頭製造黑箱

2024大選民調 侯友宜信任度71.9%勝賴清德！

2024大選民調 侯友宜信任度71.9%勝賴清德！

民進黨：各政黨應尊重NCC依法審查中天

民進黨：各政黨應尊重NCC依法審查中天

小英基金會被控附隨組織　綠營嗆爆吳怡玎

小英基金會被控附隨組織　綠營嗆爆吳怡玎

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面