杯葛蘇貞昌又提案要蔡英文報告　民進黨批：國民黨鬧夠沒？

▲民進黨批國民黨杯葛蘇貞昌施政報告。（圖／取自民進黨臉書）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文宣布明年元旦擴大開放進口含瘦肉精的美國牛肉、豬肉，國民黨立委昨提案要求蔡英文到立法院報告，但遭民進黨立委否決。對此，民進黨28日再批評，指國民黨4度杯葛蘇院長施政報告，還變本加厲政治作秀，一下杯葛蘇院長報告，一下又提案請總統報告，「請問國民黨鬧夠了沒？」

民進黨表示，這個會期院長蘇貞昌盡其義務與本分，4度率所有內閣首長至立法院準備做施政報告，也願意接受在野黨質詢，讓立委們「問好問滿」。但是，國民黨自己卻放棄質詢院長的權力，也剝奪朝野政黨立委的質詢權，數次大鬧議場、杯葛議事，還高唱「我問天」。

民進黨痛批，國民黨昨天又變本加厲，政治作秀「做好做滿」，不但不讓院長進行施政報告，還另於院會提案，要求蔡英文總統來立院進行國情報告，「國民黨一下杯葛蘇院長報告，一下又提案請總統報告，請問國民黨鬧夠了沒，這不是為反而反，什麼是為反而反？」

民進黨表示，國民黨立委惡意杯葛院會進行，竟還反指民進黨反對他們的提案，什麼時候才要理性問政？國民黨立委不願意質詢，也不善盡立委職責，難道國會殿堂是你們的遊樂場，所有官員和首長隨你呼來喚去嗎？

最後，民進黨鄭重呼籲國民黨，不要故意再拿民生議題做政治把戲，繼續大鬧議場。若真心想為人民的健康把關，請讓蘇貞昌院長好好地進行施政報告，朝野立委也能走上質詢台，共同用專業、理性來監督政府。