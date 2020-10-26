「一貫捍衛新聞自由」　民進黨籲：各政黨應尊重NCC依法審查！

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中天新聞台執照將到期，換照風波持續發酵。對此，民進黨發言人顏若芳今（26）日表示，中天換照審查聽證會是為釐清外界的質疑，並呼籲各政黨應尊重NCC獨立機關的角色，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日為中天新聞台換照，進行史上第一次「換照聽證會」，旺旺集團創辦人蔡衍明親自出席。顏若芳指出，民進黨的態度，一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

顏若芳說，NCC舉辦中天換照審查聽證會，就是為了釐清外界對中天的新聞自律、事實查證等質疑。她舉例，聽證會上的鑑定人提出許多問題，包括「中天自律委員會根本沒辦法、也沒阻止特定人物報導過多的狀況」、「違反《衛廣法》、《兒少法》共23次，裁罰21次，裁罰金額破千萬元，其中違反事實查證比例也是大宗，顯示中天事實查證有很大問題」等，她希望中天能向社會大眾說明清楚。

顏若芳指出，令人側目的是場外的統促黨主席「白狼」張安樂、國民黨籍立委林為洲、鄭麗文、許淑華、曾銘宗，以及韓粉直播主等人在內，召集群眾，以煽動的言語聲援，她批評此行為不但令人費解，更讓人懷疑是想混淆視聽，並以群眾壓力刻意影響NCC的獨立審查。

最後，她呼籲「各政黨應該尊重NCC獨立機關的角色，尊重NCC依法審查的過程。」

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