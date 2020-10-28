網傳絕症富豪「坐直升機撒1.2億」　網嗨：鄰居撿到383萬…真相曝

▲網傳重慶土豪患絕症坐直升飛機空中撒3000萬。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸某影音網站27日發佈一條短片，稱《重慶一土豪患絕症坐直升飛機在天空撒3000萬人民幣（約新台幣1.2億），市民狂撿人民幣》。有網友甚至驚呼，場面太壯觀，「光我鄰居一家就撿了90多萬人民幣（約新台幣383萬元）。」根據影片內容，有大量百元大鈔從天飄落，民眾紛紛走上街頭撿錢，司機也停車撿錢，導致交通擁堵。

據《上游新聞》報導，該影片字幕同時顯示，時間為2020年10月27日，據網友描述，大概位置在南紀門轉盤附近。

該影片截至27日晚上10點，已獲31萬次播放，974條評論，「直升飛機能載得動3000萬現金嗎」、「天上掉餡餅，原來這句話是真的」、「還是身體比錢重要」。

‘▲▼重慶土豪患絕症坐直升飛機▲有網友表示，鄰居一家撿了90多萬人民幣。（圖／翻攝自上游新聞）

不過，也有網友闢謠，「前天看的新聞，30萬變3000萬」、「這個影片早就出來了，也立案了，是一個男的吸毒產生幻覺，將20萬新房裝修款從樓上拋灑出去」。

根據該影片中多次出現的「謎陌」，有媒體查詢到該店應為沙坪壩區楊梨路附近一家咖啡廳，而非影片中顯示的南紀門轉盤。

根據此前報導的《「天降錢雨」數萬元只找回三四千 撒錢者能要求拾錢者返還嗎？》的新聞指出，10月17日下午，沙坪壩區梨樹灣天梨路的一處公路邊，不少民眾都親眼目睹了一場「天降錢雨」，大量百元大鈔從空中落下，掉得到處都是，一度引起了人群騷動。

10月17日當晚，沙坪壩區警方發佈警情通報稱，10月17日13時30分許，重慶沙坪壩區人柏男（29歲）在天星橋街道一社區30樓家中吸食冰毒後精神恍惚，從陽台向樓下拋撒現金。接報警後，沙坪壩區警方迅速趕到現場處置，目前，他因吸食毒品已被警方依法行政拘留，正進一步調查處理中。

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