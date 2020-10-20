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成大與印度藥廠攜手開發新藥　預防癌症並治療阿茲海默症雙重療效

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▲國立成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山，與印度製藥公司Lazuline Biotech合作，開發預防癌症並治療阿茲海默症雙重療效的新藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山，與印度製藥公司Lazuline Biotech合作，開發預防癌症並治療阿茲海默症雙重療效的新藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學分子醫學研究所特聘教授-張南山發現的「Z小分子蛋白」，與印度製藥公司Lazuline Biotech於9月初達成合作協議，並一同攜手開發疫苗等相關研究，希望能達成早期預防癌症與阿茲海默症的臨床研究，此舉是近年來在國際合作方面的重要里程碑。

張南山教授指出，目前市面上尚未有有效的藥物可以治療阿茲海默症。而此次計畫雙方預計耗時2至3年的時間將Z小分子蛋白推進臨床試驗，倘若開發成功，未來將可透過疫苗達到預防、治療癌症及老年失智症的雙重療效。

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阿茲海默症屬大腦不正常之老化現象，會導致記憶、思考及行為異常等問題，是最常見的老年失智症類型。病發時期通常由中年開始，此症之慢性惡化會超過至少2、30年以上。相較於其他疾病治療新藥不斷被開發出來，張南山教授認為，阿茲海默症新藥應以青少年或中年時期即預防來滿足未來在家庭、病人與醫療需求。

國際失智症協會（Alzheimer's Disease International, ADI）曾推估全球失智症年度總數，於2050年將達1億5千2百萬人口。台灣失智症協會也指出，全球失智症人口逐年攀升，平均每3秒即新增1名失智患者，預防與治療成為人類當前亟需解決的生存議題。

▲國立成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山，與印度製藥公司Lazuline Biotech合作，開發預防癌症並治療阿茲海默症雙重療效的新藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張南山教授於20年前引領全球率先發現阿茲海默症之重要影響因子WWOX基因，隨後又發現和WWOX相互作用的「Z小分子蛋白」，並進一步與成大腦神經專家司君一教授、郭余民教授合作，此舉獲取兩次美國國防部研究經費的支持。10年來由基礎細胞研究至動物實驗，成大研究團隊除了發現Z小分子蛋白可抑制多種癌細胞的生長，還進一步以小鼠模擬人類晚年失智症病理變化，利用靜脈注射的方式將Z小分子蛋白打入小鼠體內，可改善小鼠學習力並改善腦內海馬迴之記憶功能，進一步達到預防、保護及恢復神經細胞的功效。本研究結果顯示，其對未來臨床癌症與阿茲海默症的預防和治療具有潛在的影響力。

張南山教授強調，其中的治療機轉與Z小分子蛋白誘導的體內免疫系統活化有關，體內除廣為人知的B細胞與T細胞之外，還有另一種免疫細胞稱為Z細胞，透過Z小分子蛋白可以活化體內的Z細胞，進一步達到抗癌及治療阿茲海默症。未來Z小分子蛋白之發展可仿照疫苗等研究來實施，期望達成預防與治療的雙重目標。

新藥產品開發從研發、製成到正式上路，過程涉及繁瑣之法條規定、學術研發、技術轉移育成等多重面向，歷時長久且耗費巨資。但為了成功開發新型抗癌與治療失智症藥物，張南山教授不惜耗資巨額開發新藥產品，同時印度也親自邀約張教授前往洽談合作，雙方一同實地考察當地製藥環境，希望將多年來的學術研究心血轉化為實際行動，為人類付諸貢獻，並創造美好的將來。

▲國立成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山，與印度製藥公司Lazuline Biotech合作，開發預防癌症並治療阿茲海默症雙重療效的新藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大微生物及免疫學研究所、印度校友Giri深知成大醫學研究具國際影響力，回國後，一直積極尋求先進製藥之跨國合作的機會，而這次其促使成大與印度雙方的跨國合作，實在功不可沒。成大醫學團隊的研發成果與新藥製程的開創性，其未來可說是前途無量。

張南山教授指出，國際技術轉移之育成計畫得來不易，雙方互通往來之交流歷時1年，每個環節都是謹慎審議後的決定。 Lazuline Biotech公司擁有全球最大GMP設施，場區所在地海德拉巴（Hyderabad）位於印度中部，約有700萬人口，為印度第四大城。其基礎建設完善度之高，是前往中東、東南亞的重要交通樞紐。印度政府不斷地投資生技產業，工業園區內設有上百家生技公司。諸多外商公司也在此設立總部或研究中心，自1990年代起，已成為印度製藥與生物技術的重要發展中心。日前印度製藥公司Lazuline Biotech致力於開發新穎的生物治療產品，諸如注射用的血清白蛋白，並和全球一同參與生產重組血清白蛋白及開發抗愛滋病毒等藥物。

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