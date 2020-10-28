神級一拉「秒開雞蛋盒」　貼心功能曝光！千人長知識：每次都割手

▲原來「輕鬆一拉」就可秒開雞蛋盒！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

想要拆開盒裝雞蛋，原來也可以很優雅！一名女網友笑稱，最近發現塑膠蛋盒的側邊有「神秘貼心設計」，輕鬆拉開邊條，下秒盒子就打開了，也不怕雞蛋會噴飛。照片曝光後，引發千人朝聖，「長知識了！每次都摳前面，摳到劃破手指！」

一名女網友在臉書公開社團《我愛全聯-好物老實說》分享生活小常識，日前她在超市買一盒洗選蛋，由於以往拆開封口，都必須小心翼翼，就怕一不小心太粗暴，雞蛋隨時會噴飛，不然就是割傷手。

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不過原PO在盒子的封口處另一段，發現「暗藏小細節」，只要沿著側邊輕鬆一拉，完全不須使用剪刀，下秒盒子就打開了，「我是買這牌（雞蛋），別的品牌不知道，自己試試看！」

▲雖然簡單可拉開，但要小心別被割傷了！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



實用的照片曝光後，引發網友刷讚長知識了，「原來如此，我都硬撕，學到了」、「多買幾盒練習就不會斷了，然後就中計了」、「哇！怎麼可以撕得這麼順手」、「我現在才知道要這樣開」、「有些品牌沒有這款設計，這種的好像大部份是洗選蛋」、「怎麼蛋盒都不會印個指示在上面」。

不過有網友哀號，「要看牌子！有的靠北難撕，習慣剪下去比較快」、「要小心喔！我用這樣拉，手被割傷過，現在都用剪掉剪」、「以前很多都很好這樣拉開，不曉得何時開始變難拉易斷易破，後來全都剪刀伺候，方便快速又開得漂亮」、「我拉失敗過QQ」、「曾經太用力開，蛋還破了」。

▼過來人認為，使用剪刀更方便！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

