全聯「神級甜點」再進化！上架秒掃空　網見價格暴動：CP值高

▲全聯福利中心會與其他品牌聯手推出限定商品。（圖／記者許靖騏攝）

記者曾羿翔／綜合報導

有網友分享全聯最近推出的新甜點「香芋布丁蛋糕」，內餡外側是芋泥，內側則混雜著碎布丁，芋泥富含顆粒不會太過甜膩，鮮奶油大概就上面那幾團點綴用，不喜歡也還算好刮除！發文釣出許多吃過的人留言，「今天去全聯，已經被搶購一空了」、「好吃極了」。

該位網友近日在「我愛全聯-好物老實説」社團中分享了蛋糕照並表示，經過資深芋頭控認證，這個真的可以買！下班回家時，如果想帶蛋糕給老婆浪漫驚喜也很可以。據了解，這款蛋糕包裝底部還附上刀叉盤與一根金色蠟燭，售價為149元。網友也點出了「缺點」就是布丁少了點，不過以149元的價格，CP值算高。

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▲蛋糕包裝底部還附上刀叉盤與一根金色蠟燭。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書社團）

貼文目前已累積6千多人按讚，「昨天看到特價129馬上入手」、「昨天和女兒去全聯也被那可愛的外表給迷住了」、「已下手，特價129」、「好吃！還有附蠟燭跟紙盤」。



全聯福利中心時常推出新品，也緊抓烘焙、甜食的市場，甚至會與其他品牌聯手推出限定商品。先前推出的自有品牌「We Sweet」法式布蕾派也被許多網友大讚，有位媽媽就曾在社團上公開表示，是「兒子指定的生日蛋糕」。