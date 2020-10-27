石木欽自訴司法院長許宗力等人誣告　高院撤銷發回更裁

▲石木欽自訴司法院長許宗力等人誣告，高院要求北院重新審理。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

公務員懲戒委員會（現為懲戒法院）前委員長石木欽，因涉及不當飲宴遭司法院調查，最後辭去職務，並被移送監察院調查。石木欽自訴司法院長許宗力、前司法院秘書長呂太郎、司法院政風處長沈明倫涉及誣告、偽造文書等罪，但遭台北地院上個月裁定駁回。石木欽抗告，高等法院27日撤銷原裁定，發回北院更裁。

石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為友人、佳和實業董事長翁茂鍾的訴訟案件提供法律意見；並於相關案件繫屬中，與翁茂鍾多次宴飲及打高爾夫球，還投資翁茂鍾的公司。而全案經司法院人事審議委員會決議將他移送監察院調查。監察院最後對他提出彈劾。

對於遭移送監察院，石木欽非常不滿，多次發聲強調自己問心無愧，沒有任何違法違規行為，並說「當法官不能沒人性」。而他先前到監察院提出陳情，說他在辭官之前，司法院長許宗力曾多次透過當時的秘書長呂太郎，向他打探台灣大學校長管中閔懲戒案內情。最後石木欽也對許宗力、呂太郎，以及司法院政風處長沈明倫提出自訴，控告他們涉嫌誣告、偽造文書等罪嫌。

案經台北地院審理，外界戲稱本案為司法界「頂尖對決」。但這場對決卻未實際發生，北院就裁定駁回。北院在駁回裁定中指出，檢方與司法院均秘密調查石木欽，發現他卻時與翁茂鐘有密集通聯記錄；另外也調查石木欽、妻子、長子、次子相關資金紀錄，發現石家人確實購買翁茂鍾開設公司的股票並且獲利，因此北院認為司法院調查有所憑據，許宗力等人並非誣告，裁定駁回，「頂尖對決」未經實質審理就結束。

石木欽抗告，高等法院審理後，認為本案收案後，未曾開庭，亦未作任何調查，就引用自訴人主張登載不實之司法院調查報告內容，逕認許宗力等人犯罪嫌疑不足而裁定駁回自訴，難認對石木欽已踐行必要之訊問及調查程序，未賦予石木欽說明及補正之機會。故高院認為北院所為裁定於法未合，無從維持，為了維持石木欽的審級利益，撤銷原裁定，發回北院更為審理。

