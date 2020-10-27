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胡睿兒性侵案入獄...前東家控解約求償千萬　二審判決出爐

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▲▼胡睿兒二審再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲胡睿兒遭前東家求償，二審仍判須賠124萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男團Under Lover成員胡睿兒被控性侵案，最後遭判刑2年定讞，已經入獄服刑。但他的前東家「東聲唱片公司」不滿胡睿兒與搭檔楊琳片面解約，因此對2人求償2千餘萬元，一審判決2人須賠償YouTube的分紅124萬餘元。案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，仍判2人須賠償124萬餘元。

Under Lover是於影音網站發跡的男子雙人團體，團員為胡睿兒與楊琳。2人都是花蓮阿美族人，胡睿兒少年時遷居臺北，在花蓮服役期間認識楊琳，一起作音樂，2010年起開始在網路深耕，2012年胡睿兒因與玖壹壹團員「洋蔥」合作的《癡情的男子漢》爆紅，成為知名的網路歌手。2015年正式發行首張實體專輯，其中《癡情玫瑰花》MV，更在Youtube上獲得1億多點閱。

初嘗走紅滋味的胡睿兒，2016年9月間與當時的女友「蛇姬」林采緹涉及吸食大麻，遭到法辦。2018年6月間胡睿兒在台北東區夜店，藉酒意將一名女子帶到樓梯間性侵，事件爆發後，胡睿兒名聲跌到谷底，最後雖認罪，並賠償被害人40萬元達成和解；但他仍遭判處有期徒刑2年，已於今年7月入獄服刑。另外胡睿兒也與林采緹結婚，並生下一子，但2人於今年3月間已經離婚。

至於胡睿兒也與前東家「東聲唱片公司」爆發合約糾紛，2人因不滿公司將楊琳創作的歌曲《一見鍾情》、《啾啾啾》2首歌版權賣出，也沒分得版稅，因此決定與公司解約。但公司則反控2人應依照契約製作8張專輯、80首歌曲，2人片面解約需賠償2000萬元懲罰性違約金；且由公司出資拍攝的《癡情玫瑰花》MV，在Youtube上的點閱收益124萬多元，應歸屬公司，故起訴求償。

一審判決胡睿兒、楊琳應賠償124萬餘元的Youtube分潤，案經上訴，高院二審審理時，東聲唱片縮減求償的違約金，改向每人求償500萬元。二審27日宣判，高院駁回上訴，仍判決2人須賠償Youtube分潤124萬餘元，違約金部分則沒有判准。可上訴。

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