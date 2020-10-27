輕忽子宮外孕害死母子　醫師入獄還要再賠償816萬餘元

▲新竹蘇姓醫師輕忽子宮外孕，害死孕婦母子，二審判賠806萬餘元。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新竹蘇姓婦產科醫師，2010年間接受一名孕婦求診，蘇姓醫師當時並未檢查出孕婦子宮內有胚胎，就開藥囑咐孕婦回家多休息。結果孕婦因為子宮外孕，胎兒撐破輸卵管，導致腹腔長期出血、休克，最後不治身亡。醫師去年遭判刑1年4月定讞，發監執行，家屬求償，高院二審27日判決醫師須賠償816萬餘元。可上訴。

判決指出，鄭姓婦人在2010年5月初到蘇姓醫師的婦產科求診，當時婦人已經以驗孕棒驗出懷孕，求診前4天又曾到大醫院以陰道超音波，檢查出子宮內有胚囊，不過婦人到蘇姓醫師求診時，有暈眩及下腹部劇烈疼痛之症狀。蘇姓醫師雖然以陰道超音波檢查，但沒看到子宮內有胚囊，經過內診後，蘇姓醫師認定婦人為骨盆腔發炎感染，開藥叫婦人回家多喝水、多休息。

婦人返家後1個多小時，開始劇烈嘔吐，家人打電話給蘇姓醫師，醫師要求將婦人帶回診所打止吐針。婦人回診時，已經痛到無法下車行走，醫師此時仍未進一步檢查，就上車施打止吐針後，讓婦人返家休息。但婦人狀況持續惡化，當天晚間就送進署立新竹醫院急診，查出因子宮外孕，胚胎撐破輸卵管，導致婦人腹部長時間大量出血，最後休克，經過急救後，仍在2週後不治身亡。家屬提告，檢方依照「業務過失致人於死罪」，對醫師提起公訴。

法院審理後，均認定醫師可以透過抽血檢測絨毛膜指數等適當之醫療措施，檢測婦人是否子宮外孕，以避免錯失急救良機，最後最高法院於去年7月間，認定醫師有過失而將他判刑1年4月定讞，醫師發監執行。

家屬再提出民事訴訟，求償1040萬餘元。一審法院審理後，判決醫師須賠償816萬餘元。案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定醫師具有醫療疏失，必須賠償，經過計算後，高院認為一審法院計算金額無誤，因此駁回上訴，仍判決醫師須賠償816萬餘元。可上訴。