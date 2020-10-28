近百台籍機師閃離中國！美豔辣女友被迫延婚　機密報告曝光

▲新冠肺炎重創航空業，不少機師面臨無班可飛或放無薪假窘境。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情嚴峻，航空業首當其衝，載客量雪崩式慘跌，導致全球多家航空公司倒閉或停飛，至年底估計損失恐達千億美元、50萬人遭裁員。本刊取得一份機密資料，顯示這15年來，陸續被中國的民航公司高薪挖角的近300名台籍機師，從去年美中貿易戰加劇、海南航空財務惡化及新冠肺炎影響而開始逆轉，1年多來已回台60多人。

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本刊掌握，這15年來已返國的台籍機師人數約180人，占跳槽赴中機師數的6成，風光不再，至今僅剩百餘名台籍機師仍在中國，多面臨無機可飛或放無薪假的窘境，反觀台灣不但防疫有成，舉世讚揚，不少航空公司宣布倒閉或慘賠千億，華航及長榮2家國籍航空逆勢獲利，更創下名列全球唯4賺錢民航公司的傲人成績。

本刊透過管道取得一份台灣機師歷年遭挖角到中國四川、海南、春秋、深圳、桂林、揚子江及上海貨運等多家航空公司的資料，顯示這15年來，台灣共有277人被挖角到中國的民航公司擔任機師，但在疫情遙遙無期下，至今只剩不到一半、約114人仍留在中國，亦即有超過半數以上跳槽到中國的機師，已陸續返台執飛或另覓工作。

根據該份機密資料顯示，2005年有8人率先被高薪挖角投靠四川航空，自2007年開始跳槽到中國的機師即居高不下，2010年更是一舉飆升至32人，2013年再創下43人的高峰，直到去年中美貿易戰加劇，接著新冠肺炎爆發，才出現關鍵性的轉折。

資料顯示，跳槽到中國的台籍機師去年有28人離職，隨著疫情爆發，今年至9月底回流台灣的機師，已有36人，總計這一年多來，返國的台籍機師人數達64人，創下了歷年跳槽中國後離職的新高紀錄，估計想回台的機師人數還會增加，但返台卻不一定能飛，使得一向炙手可熱的機師，也隨著新冠肺炎疫情持續嚴峻，成了另類的受災戶。

中國民航業慘賠，擁有美豔外型與火辣身材的香港藝人劉芷希，近日也向媒體透露，原本打算在年底與機師男友結婚，婚禮卻被迫延期，因為男友長達半年沒有收入，2人為了共組家庭，一起買房買車，想不到因疫情影響，讓她與男友的收入驟減8成，最近都在煩惱怎麼維持生活，當然也沒有錢舉辦婚禮。

由於引薦台籍機師跳槽中國是踩在兩岸法令紅線邊緣的獨門生意，除了要和中國涉台官員套交情，循此拿到中國官方的批准函、定期寫報告回報成果，才能繼續這門生意，各種亂象也因此屢見不鮮；面對中國各大航空公司的銀彈攻勢利誘機師跳槽，也早已引起台灣國籍航空公司的極度不滿。

除了華航曾向違約的台籍機師提告，長榮也曾函請四川航空停止挖角惡行，因為有太多的飛行員在與原公司仍有約的情況下，禁不起誘惑向中國的航空公司投懷送抱，而打亂國籍航空公司的人力調度。

此外，對岸惡性挖角機師也隱藏國安隱憂，因不少機師是飛官出身，對許多機敏資料一清二楚，退伍轉任機師後，缺乏年限管制即跳槽對岸，近來中國軍機頻頻擾台，中共還在福建沿海布建超音速飛彈，文攻武嚇台灣的動作不斷，政府實有必要透過立法約束相關機師跳槽行為，避免過去的機師荒再現，造成國籍航空及國家的嚴重損失。



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