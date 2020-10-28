　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

近百台籍機師閃離中國！美豔辣女友被迫延婚　機密報告曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

武漢肺炎重創航空業，不少機師面臨無班可飛或放無薪假窘境。（圖為示意畫面，非當事人）

▲新冠肺炎重創航空業，不少機師面臨無班可飛或放無薪假窘境。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情嚴峻，航空業首當其衝，載客量雪崩式慘跌，導致全球多家航空公司倒閉或停飛，至年底估計損失恐達千億美元、50萬人遭裁員。本刊取得一份機密資料，顯示這15年來，陸續被中國的民航公司高薪挖角的近300名台籍機師，從去年美中貿易戰加劇、海南航空財務惡化及新冠肺炎影響而開始逆轉，1年多來已回台60多人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

277名台籍機師從15年前起陸續跳槽中國各大民航公司，但從去年美中貿易戰加劇及武漢肺炎疫情等因素影響，已有逾半機師返台。（圖非事件機師。Jon Flobrant on Unsplash）

本刊掌握，這15年來已返國的台籍機師人數約180人，占跳槽赴中機師數的6成，風光不再，至今僅剩百餘名台籍機師仍在中國，多面臨無機可飛或放無薪假的窘境，反觀台灣不但防疫有成，舉世讚揚，不少航空公司宣布倒閉或慘賠千億，華航及長榮2家國籍航空逆勢獲利，更創下名列全球唯4賺錢民航公司的傲人成績。

本刊透過管道取得一份台灣機師歷年遭挖角到中國四川、海南、春秋、深圳、桂林、揚子江及上海貨運等多家航空公司的資料，顯示這15年來，台灣共有277人被挖角到中國的民航公司擔任機師，但在疫情遙遙無期下，至今只剩不到一半、約114人仍留在中國，亦即有超過半數以上跳槽到中國的機師，已陸續返台執飛或另覓工作。

武漢肺炎疫情嚴重，全球民航業載客率雪崩爆跌。圖為政府派出包機將海外國人接回台灣並安排隔離。（台北市家長會長協會提供）

根據該份機密資料顯示，2005年有8人率先被高薪挖角投靠四川航空，自2007年開始跳槽到中國的機師即居高不下，2010年更是一舉飆升至32人，2013年再創下43人的高峰，直到去年中美貿易戰加劇，接著新冠肺炎爆發，才出現關鍵性的轉折。

資料顯示，跳槽到中國的台籍機師去年有28人離職，隨著疫情爆發，今年至9月底回流台灣的機師，已有36人，總計這一年多來，返國的台籍機師人數達64人，創下了歷年跳槽中國後離職的新高紀錄，估計想回台的機師人數還會增加，但返台卻不一定能飛，使得一向炙手可熱的機師，也隨著新冠肺炎疫情持續嚴峻，成了另類的受災戶。

中國民航業每年約需要5,000名機師，開出雙倍薪水及附贈豪宅的條件挖角台籍機師。（東方IC）

中國民航業慘賠，擁有美豔外型與火辣身材的香港藝人劉芷希，近日也向媒體透露，原本打算在年底與機師男友結婚，婚禮卻被迫延期，因為男友長達半年沒有收入，2人為了共組家庭，一起買房買車，想不到因疫情影響，讓她與男友的收入驟減8成，最近都在煩惱怎麼維持生活，當然也沒有錢舉辦婚禮。

香港美豔藝人劉芷希（圖）近來坦言年底婚禮延期，因機師男友已半年沒領薪水。（翻攝劉芷希IG）

由於引薦台籍機師跳槽中國是踩在兩岸法令紅線邊緣的獨門生意，除了要和中國涉台官員套交情，循此拿到中國官方的批准函、定期寫報告回報成果，才能繼續這門生意，各種亂象也因此屢見不鮮；面對中國各大航空公司的銀彈攻勢利誘機師跳槽，也早已引起台灣國籍航空公司的極度不滿。

2016年9月，時任中共國務院台辦主任張志軍（右1）在四川航空董事長等人陪同下探視台籍機師，統戰意味濃厚。（翻攝網路）

除了華航曾向違約的台籍機師提告，長榮也曾函請四川航空停止挖角惡行，因為有太多的飛行員在與原公司仍有約的情況下，禁不起誘惑向中國的航空公司投懷送抱，而打亂國籍航空公司的人力調度。

此外，對岸惡性挖角機師也隱藏國安隱憂，因不少機師是飛官出身，對許多機敏資料一清二楚，退伍轉任機師後，缺乏年限管制即跳槽對岸，近來中國軍機頻頻擾台，中共還在福建沿海布建超音速飛彈，文攻武嚇台灣的動作不斷，政府實有必要透過立法約束相關機師跳槽行為，避免過去的機師荒再現，造成國籍航空及國家的嚴重損失。


更多鏡週刊報導
【機師出逃中國1】跳槽中國機師賺翻了　年薪千萬還送豪宅
【機師出逃中國2】機師偷吃購物天后　被抓姦在床西進原因超展開
【機師出逃中國3】全球航空業大崩盤　華航、長榮逆勢獲利法寶揭密

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
近百台籍機師閃離中國！美豔辣女友被迫延婚　機密報告曝光
北市東區「性愛講堂」直擊！妙齡女手抄口愛經　真人實彈如A片現
20歲百萬粉「螞蟻腰」網紅開播　本人現身變大媽嚇壞粉絲
台灣機師偷吃購物天后！正宮抓姦在床　跳槽中國原因超展開
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暫停私人車位沒留電話「查出一打是空號」　地主嘆：不再好心借人

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

夢夢「為500萬」下海拍SWAG　願台情色產業因她而起：已無法回頭

北投泡湯誤闖「吸血旅館」！少女白腿全塞滿紅點崩潰：根本惡夢

近百台籍機師閃離中國！美豔辣女友被迫延婚　機密報告曝光

控宜蘭民宿沒熱水感冒了還沒早餐！她要求賠房價2倍　業者回擊了

放棄700萬年薪！蘋果工程師決定今年回台發展　親曝背後主因

西瓜「洩氣」剩果皮！　水果行員工解答消風真相：那個汁臭到X北

南韓59死！台灣流感疫苗安全嗎？　醫建議「2情況」先別打

「天鵝」最快今成颱　一周3變天！越晚越冷下探16°C

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

暫停私人車位沒留電話「查出一打是空號」　地主嘆：不再好心借人

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

夢夢「為500萬」下海拍SWAG　願台情色產業因她而起：已無法回頭

北投泡湯誤闖「吸血旅館」！少女白腿全塞滿紅點崩潰：根本惡夢

近百台籍機師閃離中國！美豔辣女友被迫延婚　機密報告曝光

控宜蘭民宿沒熱水感冒了還沒早餐！她要求賠房價2倍　業者回擊了

放棄700萬年薪！蘋果工程師決定今年回台發展　親曝背後主因

西瓜「洩氣」剩果皮！　水果行員工解答消風真相：那個汁臭到X北

南韓59死！台灣流感疫苗安全嗎？　醫建議「2情況」先別打

「天鵝」最快今成颱　一周3變天！越晚越冷下探16°C

快訊／高雄興達港堤防外驚見女屍　卡消波塊身分待查

獨／女星「原住民地盤」拍戲遇怪事　惡夢纏身：祂們床邊圍成一圈

打鼓偷到首枚冠軍戒　史普林格不想再當太鼓達人

東區「情色講師」起底！學霸碩士網路紅　裸模實作「手嘴並用」

模擬共軍犯台！「雲豹甲車」凌晨罕見現身北市街頭　警車護送開道

瘋電影／整容液　帥哥可吸引無數美女

本土病例再起！新疆單日新增「22例確診」　474萬人檢測結果出爐

暫停私人車位沒留電話「查出一打是空號」　地主嘆：不再好心借人

正港小胖！崔志萬成季後賽史上「最粗」開路先鋒

光芒怪物新人首局開轟！　G6背水一戰1比0領先道奇

陳零九熱戀女友8年「能先有後婚」　曝兩人甜蜜互動「她累時會幫她吹」

生活熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

冷空氣+雨襲！一周3變天下探16°C

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

「天鵝」最快今成颱　一周3變天！越晚越冷下探16°C

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

朱學恒9年前預言：士林夜市註定終局

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

外送5大排行榜！中南部美食霸主都是他

恐怖美甲150元超震撼　她淚PO「勸世照」

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

全聯6折看緣分？內行人驚曝神秘時段

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

隔壁情侶啪啪啪　他崩潰「硬起來」反擊

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

SM新女團aespa真的有柳智敏！

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面