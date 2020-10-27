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10/28捷克國慶！游錫堃回信韋德齊：祝友誼長存、堅實合作

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▲▼游錫堃祝福捷克國慶，手裡還拿著台灣、捷克的國旗。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

▲游錫堃祝福捷克國慶，手裡還拿著台灣、捷克的國旗。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

記者黃巈禾／台北報導

捷克參議長韋德齊8月底率團訪台，台捷關係升溫，台灣雙十國慶，韋德齊更來信祝賀。10月28日是捷克國慶，立法院長游錫堃特別寫信給韋德齊祝賀，信中也提到期盼未來兩國更堅實的合作關係。

游錫堃在臉書表示，韋德齊在雙十國慶日時特別來信祝賀，令人感動，他也代表台灣國會，回信祝福捷克國慶快樂，期待台灣與捷克友誼長長久久。

游錫堃在臉書公布寫給韋德齊的祝賀信，內容提到，非常高興能收到來信祝賀中華民國（台灣）國慶，他謹代表立法院和台灣人民向您表達衷心的感謝。

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋德齊。（資料照／記者林敬旻攝）

游錫堃提及，「上個月您不畏新冠疫情來台訪問，不僅堅定了台灣人民捍衛民主的決心，更為威權政府上了一課，表明民主國家絕不會再屈服於其威脅之下。相信在您傑出的帶領之下，參議院會是貴國最民主自由之機構」。

游錫堃還說，「10月28日為貴國國慶日，台捷兩國有著相似的歷史，都為民主發展而奮鬥，謹在此佳節敬祝貴國國泰民安，貴我兩國友誼長存，並期盼未來兩國更堅實的合作關係。最後再次感謝您來函祝賀，謹祝您未來工作順心如意。」

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