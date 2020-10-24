傳捷克軍火商推銷武器遭對岸施壓　中科院回應了

▲中科院CM34-30公釐機砲車。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

捷克參議長韋德齊8月底率團訪台，台捷關係一時成為國內熱議焦點，不過卻傳出捷克軍火商的台灣代理商到中科院進行簡報後，捷克母公司72小時內隨即遭到中國大陸駐捷克大使館施壓。對此，中科院24日表示，簡報內容均為該公司代理產品，屬公開資訊，非屬中科院機敏事項。

有網路媒體報導，捷克軍火企業Excalibur Army公司透過在台代理商，於10月7日赴中科院簡報155公厘DANA八輪自走砲，以及6輪、8輪軍規輪車底盤。然而在簡報後72小時，布拉格公司總部隨即接到中國大陸駐捷克大使館的電話，警告不得販賣任何裝備給台灣，也讓捷克EA公司訝異為何簡報一事如何迅速外流。

對此，中科院24日表示，捷克EA公司在台國內代理商於10月7日向中科院簡報，簡報內容均為該公司代理產品，屬公開資訊，非屬中科院機敏事項。

中科院說明，該公司至中科院簡報，是為國防自主武器研發以及拓展商源；至於報導內容提及「當日簡報後72小時，中國即掌握施壓」，非屬中科院查證回應權責，因此不予評論。

中科院強調，針對各項有關科研專案機敏資訊作為，中科院均賡續戮力精進機密維護措施，以確保國防機密安全。

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