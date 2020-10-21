下班約逛街！友人「在第二根等妳」太魔性　她一看見面點笑噴　

▲友人約原PO在中港西路的電線桿見面。（圖／翻攝自（左）爆怨2公社、（右）Google Map）

網搜小組／鄺郁庭報導

跟友人逛街，結果約見面的地點讓她忍不住笑噴！一位女網友在臉書《爆怨2公社》貼出一張訊息截圖，說她跟好友約好下班後要一起去買東西，出發前還傳LINE提醒對方「等等見，不要忘記了！」結果對方回訊，約見面的地方竟然是「中港西路第二根電線桿」，讓她直笑「害我沿路對著電線桿數支數支。」

這位女網友貼出截圖，文中表示「愉快的等待著下班，因為跟好友約好要一起去買東西」，接著突然用3個一樣的hashtag強調事情轉折「#BUT #BUT #BUT」、「但是這位小姐，竟然跟我約的地點是第二根電線桿！」

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▲女網友忍不住吐槽「你要跳鋼管膩？」（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO好氣又好笑地說，她下班路上有很多路燈跟電線桿，友人這樣約，害她沿路對著電線桿就是一陣狂數，忍不住直呼「#總共有幾支電線桿啊」。看看對話截圖，只見對方傳訊「你出發敲我」、「我在中港西路 第二根電線桿等你。」讓女網友不禁吐槽「你要跳鋼管膩」、「還第二根電線桿咧！」

貼文一出，就有人也想起自己的朋友，「之前同學還跟我說，她家什麼路之後第幾個紅綠燈左轉，結果根本不是。」其他網友則是紛紛笑噴，「妳一路數了幾隻電線桿」、「想看鋼管舞」、「會不會妳在這頭，結果她在那頭」、「電線桿上面有編號」、「哪裡起算啊？」