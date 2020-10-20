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音樂才女逛百貨秒變閃靈手！狂摸Muji Uniqlo精品　一關鍵露餡

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▲▼ 女店長徵「專業小偷」上門偷竊，還有時薪約1900元 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲音樂老師假裝試穿衣服，到試衣間把偷來的東西放到自己包包裡帶走。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

20多歲黎姓女音樂老師，日前到百貨公司逛街時，接連在無印良品、UNIQLO，偷走總值上萬元的衣物、餐盤、精油，連床包都都被她放在隨身大包包裡帶走，結果卻因為回頭找店員尋找遺落的家門鑰匙，留下電話，店家打烊清點發現遭竊，報警循線逮人，台北地檢署20日依竊盜罪起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，黎女是在暑假期間，到台北市文山區的瀚星百貨逛街，先後到4樓的無印良品、2樓的UNIQLO，假裝選購衣物，先支開試衣間外的店員，讓店員沒機會查看試穿品項，然後就進入在試衣間把籃子裡的東西都塞進自備的大袋子裡。

黎女因此得手了價值上萬元的衣服、餐盤、精油、床包，還直接就坐在店內沙發區撕下標籤後，若無其事地離開，隔了一會兒，黎女想起家裡鑰匙放在店家衣籃裡，回頭找店員索取，並留下個人手機電話，證明身分後離去。

晚間店家打烊，清點發現貨品短少，馬上想起行徑怪異的黎女，調閱監視器果然發現黎女行竊經過，報警打電話找到黎女，黎女到案後坦承犯行，檢察官考量黎女因精神狀況不佳，沒有前科，依竊盜罪將她起訴。

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