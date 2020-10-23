午餐吃什麼家長看的到！「校園食材登錄平台」追蹤豬牛來源





▲「校園食材登錄平台」APP將提供民眾訂閱，利用手機獲得清楚的食材來源。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部國教署建立「校園食材登錄平台」強化食材來源資訊透明度，教育部今（23日）指出，將該平台APP將提供民眾訂閱，利用手機等行動通訊裝置即可輕鬆獲得清楚的食材來源，此外也將增加豬肉、牛肉「原產地（國）」選項欄位，落實執行食材資訊透明，掌握豬、牛肉製品食材來源。



國教署表示，「校園食材登錄平台」有效促進學校使用在地食材，也進一步深化食農教育的精神。而台南市崇學國小、新南國小和大灣國小3校對於學校午餐的努力過程與成果率先於平台登場。

國教署分享，崇學國小學校午餐工作成員除一位擁有23年資歷的營養師外，還有一群監廚媽媽組成午餐食材品管團隊，長期為食材把關，守護孩子的飲食安全。

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▲校園食材登錄平台。（圖／翻攝校園食材登錄平台官網）

新南國小推動「一畝小菜園」，結合食農教育，讓學生了解從產地到餐桌的整個過程。配合節日，也將自己種植的蔬菜做成花束送給媽媽，讓飲食教育從學校走入家庭，讓親情加溫。

大灣國小的五彩繽紛特色餐，吃得到紅紅綠綠的番茄燉飯、烤得焦脆的雞翅、金黃南瓜濃湯和在地酪農鮮奶，菜色豐富。

國教署說明，為了讓家長及其他民眾在平臺能清楚得知食材來源，透過平台APP訂閱，即可每日接收學校當日提供菜色。平台現也與智慧農業4.0 共通資訊平臺介接，生產者與學校資訊同步，藉由有機、產銷履歷、CAS及臺灣農產品生產追溯等溯源系統，可直接獲取食材生產訊息，確保食材使用國產農產品。

