　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午餐吃什麼家長看的到！「校園食材登錄平台」追蹤豬牛來源

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新北市長侯友宜於8/31開學日前往土城頂埔國小視察營養午餐，擔任一日打飯班，親自為小朋友打飯打菜。對於小朋友吃的豬肉，特別詢問校長豬肉產地是否為台灣豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲「校園食材登錄平台」APP將提供民眾訂閱，利用手機獲得清楚的食材來源。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部國教署建立「校園食材登錄平台」強化食材來源資訊透明度，教育部今（23日）指出，將該平台APP將提供民眾訂閱，利用手機等行動通訊裝置即可輕鬆獲得清楚的食材來源，此外也將增加豬肉、牛肉「原產地（國）」選項欄位，落實執行食材資訊透明，掌握豬、牛肉製品食材來源。

國教署表示，「校園食材登錄平台」有效促進學校使用在地食材，也進一步深化食農教育的精神。而台南市崇學國小、新南國小和大灣國小3校對於學校午餐的努力過程與成果率先於平台登場。

國教署分享，崇學國小學校午餐工作成員除一位擁有23年資歷的營養師外，還有一群監廚媽媽組成午餐食材品管團隊，長期為食材把關，守護孩子的飲食安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 校園食材登錄平台 。（圖／翻攝校園食材登錄平台官網）

▲校園食材登錄平台。（圖／翻攝校園食材登錄平台官網）

新南國小推動「一畝小菜園」，結合食農教育，讓學生了解從產地到餐桌的整個過程。配合節日，也將自己種植的蔬菜做成花束送給媽媽，讓飲食教育從學校走入家庭，讓親情加溫。

大灣國小的五彩繽紛特色餐，吃得到紅紅綠綠的番茄燉飯、烤得焦脆的雞翅、金黃南瓜濃湯和在地酪農鮮奶，菜色豐富。

國教署說明，為了讓家長及其他民眾在平臺能清楚得知食材來源，透過平台APP訂閱，即可每日接收學校當日提供菜色。平台現也與智慧農業4.0 共通資訊平臺介接，生產者與學校資訊同步，藉由有機、產銷履歷、CAS及臺灣農產品生產追溯等溯源系統，可直接獲取食材生產訊息，確保食材使用國產農產品。
 

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／放火與JKF女郎共度香閨　綠帽男友現身警局
穿開胸小可愛打鼓「驚見春光」　她狂晃吸311萬人看
女粉捷運低頭看KID影片　本尊突現身提醒：別坐過站喔
路易莎全飲品「第二杯半價」　只限定5天
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

綠鬣蜥肆虐釀生態浩劫！屏東9個月獵蜥「5480隻」　稱霸全台

5歲女兒「只敢吃1顆爆米花」　媽傻聽原因！網戰爆：戒糖真的有效

快手備戰！中衛姐姐蕾絲口罩24日重出江湖　設計理念首曝光

回憶國小營養午餐！　網點名「暗黑料理」散發螢光色：怎麼煮的？

善耕365／懸在邊緣的照顧者紀實：「活著好累。」

周年慶！LINE TAXI「連9天抽一折車券」　幸運兒須當日使用完畢

猩球崛起？雲林淵明國中猴群入侵　驅猴員進駐...評估架電圍網

多開一櫃檯！他譙「後面往前衝」根本插隊　正反戰爆：關鍵在店員

朋友睡過頭「讓她傻傻等1小時」　守時妹反遭怨：讓我壓力很大

台灣「校園改造」獲日本國際級大獎！減法設計讓垃圾回收站也變美

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

綠鬣蜥肆虐釀生態浩劫！屏東9個月獵蜥「5480隻」　稱霸全台

5歲女兒「只敢吃1顆爆米花」　媽傻聽原因！網戰爆：戒糖真的有效

快手備戰！中衛姐姐蕾絲口罩24日重出江湖　設計理念首曝光

回憶國小營養午餐！　網點名「暗黑料理」散發螢光色：怎麼煮的？

善耕365／懸在邊緣的照顧者紀實：「活著好累。」

周年慶！LINE TAXI「連9天抽一折車券」　幸運兒須當日使用完畢

猩球崛起？雲林淵明國中猴群入侵　驅猴員進駐...評估架電圍網

多開一櫃檯！他譙「後面往前衝」根本插隊　正反戰爆：關鍵在店員

朋友睡過頭「讓她傻傻等1小時」　守時妹反遭怨：讓我壓力很大

台灣「校園改造」獲日本國際級大獎！減法設計讓垃圾回收站也變美

桃園男大賣場置物櫃當槍櫃...安管員清查傻眼　心機警智逮

北高雄輕豪宅！「美術白天鵝」擁地王級DNA　家就住在美術館旁

綠鬣蜥肆虐釀生態浩劫！屏東9個月獵蜥「5480隻」　稱霸全台

日商主管吞3千萬公款！斗內正妹直播主...告17討300萬儲值遭反擊

同志大遊行10/31登場！南、北2路線還有彩虹花車、限定贈品可拿

華紙在台第4座廠落腳桃園　投入20億打造、2021下半年啟用

挑戰水肺潛水險釀意外　張景嵐差點「肺爆破」

國民女星癌逝…3億豪宅遭拆剷平！生前遺願「想保留這個家」夢碎

秒變美！週年慶瘋搶醫美級「水光課程」小資女也能享受頂級身體SPA

隔離期間「交流髒話」！動物園5鸚鵡見遊客狂譙　園方急分籠飼養

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

好市多加油為何更便宜？內行揭理由

「疾病擬人化」登美國9GAG　外國網友驚嘆

童仲彥一夜11次　前妻爆：不好說

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

iPhone 12＆12Pro怎麼選？他曝3點核心差異

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

實機照一次看「iPhone 12 Pro 質感大勝i12」

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

這次換火星逆行！12星座「10月下旬運勢」曝

火鍋「煮湯泡飯」店員秒臭臉！內行：洗到昏倒

沙德爾增肥！大雨彈擴大灌2天

更多熱門

相關新聞

新北市營養午餐弊案　3校長撤職

新北市營養午餐弊案　3校長撤職

震撼教育界的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，數十名校長、主任均遭起訴，分別遭到判刑。其中時任義學國小校長蕭道志、江翠國中校長黃耀輝，以及新埔國小校長張萬隆均遭移送懲戒法院議處，懲戒法院重懲，在22日判決3人均撤職並停用2年。

在野立委要乙型受體素入法　綠委氣了

在野立委要乙型受體素入法　綠委氣了

童馬路上「學騎腳踏車」！畫面曝光網罵翻

童馬路上「學騎腳踏車」！畫面曝光網罵翻

才剛開刀！坐捷運被小孩踹　媽：妳沒包紮

才剛開刀！坐捷運被小孩踹　媽：妳沒包紮

金針菇「放冰箱」半個月　再拿出來笑噴

金針菇「放冰箱」半個月　再拿出來笑噴

關鍵字：

營養午餐家長校園食材國產豬

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

Irene致歉止不住韓網怒火！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面