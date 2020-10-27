快訊／新北新莊區車禍！「6車撞一團」釀1命危5輕傷…送醫搶救中

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區復興路一段27日下午2時37分左右發生一起車禍！現場1台休旅車、4台機車及1台腳踏車因不明原因發生碰撞，釀成1人無生命跡象、5人輕傷。整起事故發生原因及經過，仍有待警消人員進一步調查釐清。

▲▼新莊27日下午發生一起嚴重車禍。（圖／記者陳以昇攝，下同）

附近目擊者指出，事發時只聽見撞擊巨響，抬頭一看發現，休旅車先撞了4台機車，接著休旅車駕駛疑似想閃避，直接衝上公園草皮，而後因為動力減弱，這才又滑到馬路上，而一名騎腳踏車的阿伯則是倒臥腳踏車上。