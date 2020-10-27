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多當一日夫妻...全台戶政大當機　雲林怨偶今成功分飛

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▲昨日全國戶政電腦系統全面大當機，系統出現間歇性緩慢，造成許多民眾空跑無法辦理戶政事務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午戶政事務所人員上班後第一時間先行確認系統狀況，幸好已無異狀，先將昨日離婚程序未辦理完成的夫妻資料進行處置。（圖／示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

昨日全國戶政電腦系統全面大當機，系統出現間歇性緩慢，造成許多民眾空跑無法辦理戶政事務，一對離婚夫妻「多當一天怨偶」。雲林縣麥寮鄉有民眾前往戶政事務所欲辦理離婚，卻因電腦當機無法辦成，由於系統修復時間未知，戶政人員先以人工收件，兩人於今早9點再度前往戶政事務所，成功分飛。

全國戶役政系統主機在內政部，昨日約從下午2點多開始出現當機情形，至彈性傍晚上班6點半系統仍未恢復，當機原因尚未公布，據了解，此為內政部戶政系統4個月來第5度系統異常，戶政系統在今年6月29日、8月26日及9月10日、10月5日及昨天，已5度當機。

據了解，麥寮戶政事務所昨日下午約2點多一對夫妻前往欲辦離婚手續，恰逢全國戶役政系統大當機，不知何時排除，男子經戶政人員告知後不願多等候即與友人先行離開，女子則多待2小時等到下午4點多，仍未見系統恢復，由戶政人員先行以人工收件，填妥資料才離去。

今日上午戶政事務所人員上班後第一時間先行確認系統狀況，幸好已無異狀，先將昨日離婚程序未辦理完成的夫妻資料進行處置，兩人於今日上午9點多前往麥寮正事務所領去換發新證件，完成離婚手續，只是意外的當機讓兩人多當19小時夫妻。

雲林縣政府民眾處表示，當機事件雖造成戶政人員辦公遇困難，所幸無產生民怨，獲多數民眾體諒並主動表明願意擇日再來補辦業務；民政處指出，昨天有送件的資料如已由人員受理收件，即刻生效，今早戶政系統恢復後，卡關的資料也陸續都補登完成，而須換發身分證件的業務，今天也已可製發予民眾。

▲昨日全國戶政電腦系統全面大當機，系統出現間歇性緩慢，造成許多民眾空跑無法辦理戶政事務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日全國戶政電腦系統全面大當機，系統出現間歇性緩慢，造成許多民眾空跑無法辦理戶政事務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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