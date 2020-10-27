快訊／宜監監獄前副典獄長林祺源性侵女下屬案　判賠120萬確定

▲前宜蘭監獄副典獄長林祺源藉按摩之便，性侵女下屬，法院判賠120萬元確定。此為示意圖。（圖／CFP，示意圖非當事人）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭監獄前副典獄長林祺源，被指控利用職務之便，多次以按摩為由，觸碰監獄內女性科員小蘭（化名），除了觸摸胸腹部外，還以手指侵入肛門。林祺源一審無罪，二審遭判8年，小蘭夫婦求償，一審判賠70萬元，案經上訴，高院二審27日再加碼，改判林祺源須賠償120萬元確定。

小蘭指控，林祺源在2015年7月24日、25日及30日，趁著與小蘭獨處一室的機會，以「民俗療法」幫小蘭治療身體痠痛為由，在辦公室內要求小蘭平躺、解開衣物，並趁機觸摸胸部，甚至將手指插入小蘭陰道、肛門。當年10月、11月，林祺源又以「疏通乳房硬塊、活絡經脈」為由，再度對小蘭伸出狼爪。檢方因此對林祺源提起公訴。

一審宜蘭地院審理時，林祺源承認只有按摩否認性侵。他辯稱，當時是反覆以單手隔著上衣按壓員工肚臍，僅有「活絡經脈」，絕無手指性侵；他還說，辦公室樓下有值班人員，若真有性侵，員工求救均能被聽見。一審判決林祺源無罪。但上訴二審後卻出現改判，高等法院認為小蘭以親身經歷陳述，雖在細節上有出入，但仍可認為是親身經歷。另外小蘭事後被診斷出「創傷性壓力症後群（PTSD）」，可見林祺源確實犯罪。高院因而認定林祺源共犯3次強制性交罪，判刑8年。目前上訴最高法院審理中。另外林祺源也被送監察院彈劾，懲戒法院會日前決議將他撤職，並停止任用1年。

小蘭夫婦求償149萬元，一審法院審理後，判決林祺源須賠償小蘭50萬元、賠償小蘭丈夫20萬元。案件上訴第二審，林祺源請求法院駁回小蘭夫婦請求；至於小蘭夫婦則提出證明，證明林祺源的性侵行為，造成小蘭身心受創、影響夫妻關係。高等法院認為小蘭夫婦主張有理，27日做出改判，再加碼要求林祺源賠償小蘭90萬元、賠償小蘭丈夫30萬元。全案就此確定。