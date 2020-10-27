噁男傳訊「女兒我一定弄上床」又在幼子前性侵按摩女

▲蘇男威脅對按摩女的子女不利，性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）





記者吳銘峯／台北報導

高雄蘇姓男子2019年到某美容館與女子「娜美」（化名）性交易，蘇男食髓知味，多次以電話、簡訊騷擾「娜美」，最後更傳訊恐嚇「女兒我一定要想辦法弄上床」，「娜美」最後帶著1歲多的幼子，多次到蘇男租屋處遭性侵；蘇男甚至還性侵美容館老闆娘。最高法院審理後，27日將蘇男判刑12年定讞。

判決指出，蘇男2019年4月間到高雄市橋頭區某美容館，花了1600元與娜美性交易，之後蘇男就多次以電話、簡訊騷擾娜美，娜美不堪甚擾而於當年6月中旬離職。但蘇男為求與娜美性交，竟多次檢舉美容館從事色情行業，以此為手段要求美容館老闆娘指派娜美至他的租屋處性交。老闆娘只好多次拜託娜美。

但蘇男不僅濫檢舉，還傳簡訊威脅娜美，內容包含威脅對他女兒不利「女兒我一定要想辦法弄上床幹到」。也威脅對娜美1歲多幼子「那一隻病死狗沒用了，把他放生或把他結束好了」、「那種小孩子常生病好像病死狗一樣，乾脆把他結束好了，不用這樣浪費錢」、「把病死狗賣去狗肉店」、「妳那一隻病死狗，也種...，不然我要叫我公司處理了」、「那一隻病死狗，也種，也種，把他丟掉了」。娜美擔心孩子遭受不利，多次帶著幼子到蘇男租屋處或到賓館，與蘇男發生關係。

蘇男不僅對娜美下手，也對美容館老闆娘垂涎。他除了騷擾娜美以外，也傳訊給老闆娘「老闆娘，你有沒有在做，我想過去找你捧場」、「大姐，你如果有成意，我們都好說，我不想跟你做朋友...我不會嫌棄你年齡比我大...我現在一個人而已，我比較交女生年齡比我大的女朋友，我也不會嫌棄做那種工作...」、「你現在過來不會很久要不要。」

由於娜美遭性侵身心受創，最後在當年9月間決定不理會蘇男請求，老闆娘擔心生意受影響，遂帶著娜美找蘇男談判，還事先告知娜美「如果我20分鐘沒有出來就報警。」果真遭到蘇男強押性侵，娜美報警，警方到場，逮捕蘇男。檢方聲押後，對他提起公訴。

一審法院審理後，認定娜美與蘇男6次行為均為性交易，此部分判決無罪；僅針對性侵老闆娘部分判刑4年。上訴二審後，高雄高分院改依照簡訊內容，認定娜美與蘇男的6次行為中，有3次構成強制性交罪，再加上性侵老闆娘部分，因此將蘇男改判12年。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。