蔡英文：加速警察裝備汰換　續推5年增3000消防人力計畫

▲總統蔡英文出席「台灣警察專科學校75周年校慶大會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日上午出席「台灣警察專科學校75週年校慶大會」時表示，政府加緊腳步推動警察裝備汰換，也提升執勤的安全；而消防也推動5年增補3000名消防人力的計畫。

蔡英文表示，不論在街頭巷尾抓捕犯人、維持治安的警察，或是進入火場拯救人命的消防員，又或者是巡弋八方海疆，捍衛藍色國土的海巡弟兄姊妹，都是維持社會穩定的重要角色，因為有他們的英勇無懼，才有民眾的生命安全。

蔡英文向大家承諾，警察、消防和海巡同仁站在第一線保護人民，政府也會是大家的後盾。政府已經加緊腳步推動警察裝備的汰換，像是更輕便的警棍、拋射式電擊器，還有接近執勤時的真實情境訓練等，要全面提升警察執勤的安全。

蔡英文表示，在消防的部分，各項補助計畫專案，包括充實汰換車輛裝備器材、5年內增補3,000名消防人力的計畫，都正按照進度，持續落實當中。

蔡英文說，目前「籌組海巡艦艇發展計畫」正在積極推動中，今年6月，4000噸級巡防艦嘉義艦已經命名下水，未來也會有更多新的海巡艦艇加入服役。她也再次強調，「政府當各位的後盾，一定會說到做到」，我們全體國人，也會給各位最大的支持。

▼總統蔡英文出席「台灣警察專科學校75周年校慶大會」。（圖／總統府提供）



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