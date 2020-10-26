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想偷蔡英文病歷！3立委助理涉共諜案　2人認罪、1人已死亡

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▲▼前國會助理涉國安法案被告陳惟仁。（圖／記者劉昌松攝）

▲前國會助理涉國安法案被告陳惟仁。（圖／記者劉昌松攝）

記者林彥臣／綜合報導

前立委助理陳惟仁、李易諴、林雍達被化名「黃冠龍」的大陸國安人員吸收，從2014到2018年間在台發展組織，找駭客協助蒐集總統蔡英文就醫病歷，並試圖取得總統大選情資，不料皆遭拒絕，最後是藉國民黨黨工才成功取得國共論壇機密。檢方調查後，依違反《國家安全法》的發展組織既遂及未遂罪起訴，台北地院26日下午首度開庭，陳惟仁承認大部分的指控，林雍達全部認罪，李易諴則已經過世。

▲▼李易諴共諜案6萬交保。（圖／記者劉昌松、羅志華攝）

▲涉案人之一的李易諴（左8月交保時已面容憔悴，右為6月移送身影）已經過世。（圖／記者劉昌松、羅志華攝）

前國會助理陳惟仁、林雍達、李易諴疑遭對岸情報人員吸收，涉嫌在台發展組織，蒐集國民黨內部、警政署內部、法輪功等團體情資，並欲偷取總統蔡英文健保就醫紀錄等。北檢8月13日偵結後，依「國家安全法」起訴3人，其中記者出身、曾任張麗善立委時期助理的李易諴因為大腸癌復發，9月病逝台大醫院，北院將判決公訴不受理。

▲▼前國會助理涉國安法案被告林雍達。（圖／記者劉昌松攝）

▲前國會助理涉國安法案被告林雍達。（圖／記者劉昌松攝）

根據《中央社》報導，陳惟仁庭訊時承認大部分指控，但否認吸收國家政策研究基金會陳姓助理研究員與一名彭姓警員，但若觸法願意認罪。林雍達則說，自己欠缺主觀上守法意識，若觸犯國安法就認罪，希望法官從輕量刑。

陳、林的委任律師表示，檢方起訴陳惟仁部分內容與事實不符，希望傳喚陳姓助理研究員等人到庭；公訴檢察官也聲請傳喚陳姓助理研究員等人，釐清事實。法官庭訊後諭知候核辦。

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