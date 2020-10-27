台灣民意基金會／蔡英文聲望56.6％　列最喜歡政治人物第一

▲蔡英文總統。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文第二任期上任五個月，宣布開放美牛、美豬引起各界議論，反彈聲浪不斷。根據《台灣民意基金會》公布最新民調顯示，蔡英文聲望為56.6％，仍處在總統蜜月期。

《台灣民意基金會》27日發布最新民調，對於「蔡英文總統第二個任期上任五個月，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」民調顯示，56.6％民眾贊同（15.8％非常贊同，29.2％民眾不贊同（17.4％不太贊同，11.8％一點也不贊同），沒意見、不知道或拒答佔14.2％。

民調分析指出，在二十歲以上的台灣成年人當中，有約五成七的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，二成九不贊同。贊同比不贊同的人多28個百分點。這也表示，上任五個月的蔡英文倘佯在總統蜜月期的春風中統，處理國家大事的方式續獲明顯過半數台灣人民的肯定與支持，此刻仍倘佯在總統蜜月期的春風中。

民調交叉比對發現，蔡英文聲望與上個月相比，贊同略增1.5個百分點，不贊同的人略減3.1個百分點；整體來講，沒有大的改變。民調顯示，蔡英文續任五個月以來，整體民意支持度仍維持在五成七左右的高水平，尤其是上個月因美國萊豬進口爭議的衝擊下，聲望重挫11個百分點後，如今暫時穩住陣腳，沒有繼續下跌。

此外，民調指出，「誰是您現在最喜歡的政治人物？」統計結果發現，蔡英文為19.7%，侯友宜8.6%，賴清德7.3%，柯文哲4.8%，鄭文燦4.8%，蘇貞昌3.2%，韓國瑜2.4%，陳時中2.2%，馬英九2%，21.4%其他（包括1%左右或以下者），9.6%都不喜歡，26.6%沒意見，5.4%不知道/拒答。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年10月19-20兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會民調，蔡英文聲望、最喜歡政治人物排名。（圖／台灣民意基金會）

