羅技MX Anywhere3進化登場　玫瑰粉新色搶攻少女荷包

▲羅技MX Anywhere 3新色玫瑰粉。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

羅技電子推出MX 高階系列最新旗艦款產品MX Anywhere 3 無線滑鼠，支援Easy-Switch技術，可在3個裝置間輕鬆切換，並相容於 Windows、macOS、和 Linux® 等作業系統，搭配超高速MagSpeedTM電磁滾輪及Smartshift等高效配置，此次，除了有石墨灰、珍珠白外，這次更推出玫瑰粉新色，目前已在全通路上市，建議售價新台幣2,990元。

羅技電子指出，此次新品不僅搭載羅技獨家DarkfieldTM 先進光學追蹤技術，幾乎可在所有材質上進行完美追蹤，無論毛巾、身上的衣服、鏡子，或是玻璃表面都沒問題，另外，全新MagSpeedTM 電磁捲動滾輪， 擁有1秒1,000行的極致捲動速度，卻能每次都精準的停在特定位置，同時採用精密加工鋼材，讓滾輪擁有優異觸感及近乎靜音的特性，搭載Smartshift技術更可手動切換分段與自由捲動模式。

▲羅技MX Anywhere 3新色包裝搶攻少女荷包。（圖／記者余弦妙攝）

旗艦款MX系列商品更搭載獨家Flow技術，可以輕鬆在不同電腦之間進行檔案傳輸，並相容於 Windows、macOS、和 Linux® 等多種作業系統，而Easy-Switch功能更可於多達3個裝置之間快速切換，自由於桌機、筆電或平板等不同裝置間使用。

羅技台灣及香港業務行銷總經理施前江表示，羅技致力於研究消費者需求，進而設計出符合消費者期待與使用習慣的產品，此次全新推出的高階系列MX Anywhere 3無線滑鼠，針對商務人士及有行動辦公需求的使用者所打造，除了可使用藍牙或羅技獨家Unifying技術快速連線，與三色流線時尚外型之外，同時搭配柔軟觸感的矽膠親膚材質，讓消費者隨時隨地都能輕鬆使用，高效完成工作並優化使用體驗。

而記者自己也實際體驗了新款，此次新品中的玫瑰粉系列的外包裝使用行箱的樣子非常吸睛，而裏頭也附帶著永生花的包裝相當「少女」，非常適合拿來送禮，而滑鼠的握起來的手感也相當舒適，滑動起來非常順暢，不管是在任何材質上使用起來都相當流暢，完全不會有卡住的情況。

▼羅技MX Anywhere 3包裝做成行李箱外型超吸睛。（圖／記者余弦妙攝）

羅技 MX Anywhere 3已在全台通路開始販售，建議售價新台幣2,990元。購買新品MX Anywhere 3，除了首批限量搭贈女王鑽石筆，登錄還有機會獲得Dyson Airwrap造型捲髮器與第六代Apple Watch等多項粉嫩好禮，以及限量代言人張景嵐簽名滑鼠。