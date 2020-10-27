印度首個「救命寶寶」18月大就抽骨髓　移植治癒地中海貧血7歲哥

▲印度女童卡芙雅是國內第一位「救命寶寶」，她的骨髓成功治癒了罹患絕症的哥哥。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

2歲女童卡芙雅（Kavya Solanki）是印度第一位「救命寶寶」（savior sibling），透過遺傳醫學控制她的基因，在她只有18個月大的時候，就進行了人生第一次手術，她的骨髓被提取出來移植到罹患地中海型貧血的哥哥阿比吉特身上，讓原本醫師預估活不過30歲的他，現在擁有跟正常人一樣的壽命。

根據BBC報導，阿比吉特（Abhijit Solanki）罹患罕見的地中海型貧血，血紅素數值過低，達到危及生命的程度，每20~22天就需要350ml到400ml的血液，到6歲的時候已經接受了超過80次的輸血。父親索蘭基（Sahdevsinh Solanki）表示，阿比吉特10個月大的時候，被通知患有絕症「地中海型貧血」，免疫系統受損、身體虛弱。

報導指出，索蘭基為了找到救治方法，開始閱讀文獻，後來聽說透過骨髓移植可以永久性痊癒，但包括大女兒在內的所有家人無一匹配成功，直到2017年，他看到一篇關於為了捐贈氣官、細胞或骨髓而創造出「救命寶寶」的文章，索蘭基便說服印度最著名的生殖醫學專家班克（Manish Banker）為阿比吉特做出一個「胎兒」。

India's first 'savior sibling' cures brother of fatal illnesshttps://t.co/Tjaibup2Qm — Amirthalingam (@amirthalingam) October 27, 2020

報導透露，雖然曾在美國找到骨髓佩對成功的對象，但6.8萬美元（約新台幣195萬元）的高額費用，加上由於雙方沒有血緣關係成功率僅2~3成，只好放棄。卡芙雅的胚胎先被消除某些基因，並與阿比吉特的基因進行配對，一但篩選出完美的胚胎就會被植入母親的子宮。班克表示，花了6個多月的時間才創造出這個胚胎，卡芙雅出生後又等了16~18個月，讓她的體重增加到10公斤以上，3月的時候完成骨髓移植，再多觀察阿比吉特的狀況幾個月，最後才宣布移植成功。

報導提到，現在卡芙雅與阿比吉特2個人都很健康，阿比吉特的血紅素數值超過11，已不需要再輸血。索蘭基表示，卡芙雅的到來改變了他們的生活，「我們愛她勝過愛我們的其他孩子，她不僅是我們的孩子，也是我們家庭的救世主，我們家永遠感謝她。」

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