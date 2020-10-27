累得像狗！「天生勞碌命」星座Top5　網友讚準到想哭：人生好難

▲你也是天生勞碌命？工作永遠看不到盡頭的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

經典台語歌唱著：「別人的生命是鑲金又包銀～」感慨身邊朋友天生含著金湯匙出生，大半輩子都不用愁，自己卻天生勞碌命，得靠自己累得半死，找尋人生的金湯匙嗎？YouTuber《安德魯的賤聲房》教大家參考自己的太陽及上升星座，看看自己是否要苦一輩子，靠著苦幹實幹才能闖出一片天，網友看完喊準：「人生好難」。

安德魯分析「天生勞碌命」星座Top5，你也上榜了嗎：

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1.摩羯座

摩羯座看似一生充滿坎坷及辛酸，事實上他們蠻享受於工作及生活的忙碌，再加上土星帶給摩羯更多責任及試煉，使他們的生活或多或少存在自虐成分，這種忙碌感讓他們感覺活得有價值和充實。對摩羯來說，工作是戀人，他們討厭浪費時間在不對的人事物上，時間對他們來說非常寶貴，閒下來太久會感到非常不安。

2.天蠍座

天蠍不會在自己沒興趣或覺得不重要的人身上浪費精力，天生閒不下來的他們，懂得替自己安排事情，當他專注於上，就一定得把事情做好、做精，在這部分的行動力、執行力和專注力非常驚人，尤其在很多生活小細節上，天蠍堪稱「研究生等級」，能將有興趣的事物研究得很專精，甚至可以出師。

工作上力求完美的天蠍，對自己的要求很高，因為注重細節完美，以至於在不知不覺中讓自己的工作量越來越多，因而造就天蠍天生勞碌命。

3. 水瓶座

水瓶不是真的勞碌，而是非常懂得抓住機會。堪稱生活智慧王的他們，在工作上有一套自己待人接物的方式，開竅的水瓶在工作上會非常拚命，看事情的角度不同，細心程度媲美處女座和天蠍座，最討厭被時間束縛的水瓶，只要挖掘到有趣事，就會沒日沒夜的完成它。

或許很多人認為水瓶在工作上太隨興，但就看他是否打從心底喜歡，一旦抓住機會，他的敏感度很高，會讓自己嘗試不同的機會，只要他們願意，專注忙起來可是沒日沒夜。

▲射手座常常有白忙一場的感覺。（示意圖／pixabay）

4. 射手座

射手天生勞碌命的性質和大家不同，對所有事情都抱持樂觀態度的他們，在嘗試許多新事物時，都會有種「白忙一場」的感覺，花時間、心思投入後，才發現事情不如想像或考慮不周而衍生出許多麻煩，讓射手有種瞎忙的感覺。

再加上射手天生閒不下來，總認為萬事有無限可能，所以不管真忙或瞎忙，都很享受在「忙碌」的氛圍裡，雖然嘴上喊著累，卻又停不下來，為了得到別人的認同和稱讚，還會接下自己可能負荷不了的工作，死命硬撐，但要小心注意自己的健康。

5.處女座

很多人說處女座龜毛，只是他們看世界的角度不同罷了，使得有點焦慮、無法放鬆自己，就像用顯微鏡看很多常人無法察覺的小細節，這就是處女座的天性。他們會比別人更早發現錯誤及小問題，並將其修正的更好。

發現問題就要解決！這是處女座與一般人不同的態度，與其說他們要求完美，不如說他們揪出大家沒發現的問題。處女座對工作焦慮感較大，因為以更嚴格審視自身怕有地方做不好，這也是為什麼他們老是呈現緊繃狀態；然而也是因為這個特性，使他們在工作上能成為人才，敬業的態度及看事情的獨到眼光，也深受許多大老闆喜愛。