網友票選「十大必住溫泉飯店」出爐　泡好湯過暖冬必備清單

▲十大必住溫泉飯店票選。

時序進入秋冬，轉涼的天氣，下榻溫泉飯店泡泡暖湯，是遊客最喜愛的旅遊方式之一，想來一趟泡湯之旅嗎？挑對飯店是必備重點。因此，今年由時尚家居雜誌與時尚漫旅多媒體集團攜手合作進行「十大必住溫泉飯店票選」，競爭激烈的票選活動中，究竟誰能廣大民眾的肯定與親睞，獲得「十必住大溫泉飯店」的頭銜呢？

自2020年9月11日到10月15日期間，為期約一個月的投票活動，從14間嚴選溫泉飯店中，由網友們投出他們心目中的七家溫泉飯店，有日勝生加賀屋國際溫泉飯店、北投水美溫泉會館、村却國際溫泉酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、煙波國際觀光集團-蘇澳四季雙泉館、瑞穗天合國際觀光酒店及南方莊園渡假飯店（名單不分名次，以飯店對外全部名稱筆畫排序）。

【經典好湯推薦】

最佳服務－日勝生加賀屋

台北日勝生加賀屋，是日本加賀屋在海外唯一分館，承襲日本加賀屋建築、管家、料理三大元素，承襲日本加賀屋主軸。建築方面，全館空間以日本建築技法精細雕琢，以日本傳統數寄屋工法建造，呈現和式典雅之美；服務方面，粹取日本旅館管家服務文化，讓客人在住宿期間都能感受親切體貼的服務與如家的溫馨感；守持日本「旬」食的規則，以豐饒的會席料理滿足賓客對食的感官享受，從每個細節感受賓客至上的待客之道。

異國風呂－北投水美溫泉會館

水美溫泉會館位於北投交通便捷處，自新北投捷運站步行僅需三分鐘，來到水美映入眼簾的是的大廳暖黃的色調和鮮花的綴飾，頓時就像回到家一樣，感到輕鬆自在；營造日式氛圍的舒適客房，恬靜優雅，白磺暖泉褪去您一身的疲憊，沉靜在乳白玉色的美人湯中，忘記一切的愁煩。

最佳特色空間－村却國際溫泉酒店

「村却國際溫泉酒店」是宜蘭最高的五星級飯店，擁有453間景觀客房、8種不同房型；所有房型都享有碳酸氫鈉溫泉及奈米牛奶浴的雙湯池空間。「明廚百匯」、「東西匯」提供各國美食料理BUFFET、東西方料理，選用在地頂級食材，幻化成百道美饌。頂樓「THE ROOF 190星空酒吧」，為宜蘭首創百萬夜景酒吧餐廳。走出戶外區可一覽360度的環景視野，月光、星光、城市夜光共同與您把酒相映。

最佳造景美學－宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭第一家國際連鎖品牌酒店-The Westin Yilan Resort 宜蘭力麗威斯汀度假酒店，位在百年歷史的員山溫泉井源頭，溫泉水直接供應至客房、湯屋、露天風呂，寒冷的冬天甚至連室外泳池及Villa私人泳池都有溫泉水滾滾流淌。宜蘭員山獨天獨厚的環境成為旅客們遠離世俗塵囂的頂級的泡湯勝地，也是國際旅客到宜蘭指定入住的渡假飯店之一。

奢華蜜月飯店－煙波國際觀光集團 蘇澳四季雙泉館

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館 獲得譽有「飯店界奧斯卡獎」的〈世界奢華酒店大獎 World Luxury Hotel Awards〉之「2019全球蜜月首獎」殊榮，坐落於幽慢閒適的宜蘭蘇澳小鎮，擁有獨特的大地瑰寶－黃金雙泉，坐擁絕美日出海景，讓旅客享受如畫的蘇澳光景，浸沐難得的休日時刻，專注體驗獨有的蘇式奢華。

最浪漫溫泉飯店－瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假酒店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa）合作之複合式頂級度假村。瑞穗溫泉是特有的「黃金湯」，富含鐵質、水面遇空氣則氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗天合國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至全客房及金色水樂園戶外「黃金溫泉區」。一年四季皆適合沉浸「黃金湯」洗禮，感受通體舒暢的幸福。

優質賞－南方莊園渡假飯店

南方莊園渡假飯店規劃有111間溫泉客房，提供碳酸氫鈉泉（美人湯），中、西餐廳丶宴會廳。配合其獨有的超大1, 500坪聯誼會水療設施。飯店早餐更榮獲2018年全台十大夢幻早餐殊榮，結合全台各地食材，並提供飯店得獎牛肉麵及自製蘿蔔糕。採用日本麵粉自製的吐司搭配手工自製果醬，健康無負擔，最後再來一杯名店全祥茶莊的香片，滿足挑剔味蕾。

大家期待的好湯好康終於來了！投票期間，為感謝民眾踴躍支持投票，主辦單位隨機抽出8名幸運兒，快來看看自己是否在中獎名單中吧！

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