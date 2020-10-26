台中驚爆虐童！小姊妹遭「餵餿水、菸草」　社會局緊急安置

▲台中驚爆虐童，小姊妹遭餵餿水、菸草，社會局緊急安置。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中、游瓊華／台中報導

台中驚爆虐童案，一名女子的2歲女兒與剛滿月的女嬰遭到前雇主凌虐，被關在陽台，還被投餵菸草、餿水等物，獲救後滿身瘀傷。台中市社會局接獲消息，立刻介入案件，將2名小姊妹緊急安置。

台中一名何姓女子25日深夜開臉書直播，接獲一名20多歲單親媽媽的求助，該名媽媽生了2個女兒，目前年紀分別為2歲、剛滿月，卻遭到前經紀公司的雇主、同夥施暴虐待，自己也遭到暴打。

何女立刻報警，警方也派出10多名警力，陪同單親媽媽前往調查，發現這對小姊妹滿身傷痕，當場逮捕前雇主與同夥嫌犯。

警方調查，女童與女嬰為同母異父的姐妹，其中一名孩子的生父撞壞前雇主的車輛，後續因案入獄，沒有辦法賠錢，前雇主將腦筋動到生母身上，要求生母當傳播妹陪酒抵債，還強迫同住，行為令人髮指。

▲小姊妹被救出後，立刻到醫院驗傷。（圖／翻攝自臉書）

小姊妹的生母後來逃出前雇主的魔掌，向何姓女子求助，全案才爆發。小姊妹被救出來後，已前往醫院驗傷，其中女童四肢有多處咬痕、瘀傷，女嬰的臉頰也有瘀青，讓人看了十分憤怒。

台中市社會局接獲通報，立刻有社工前往處理，與生母討論安全照顧計畫，生母提議將孩子交給友人照顧，社工26日也立刻前往友人住處，評估照顧環境、資源。

經過評估後，社會局認為，女童的生母陳述能力不佳，保護孩子的能力有待提升，友人也難以穩定照顧2名孩子，基於兒童最佳利益考量，26日緊急安置這對小姊妹。

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