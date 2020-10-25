水公司主任路倒亡　家屬慟：老母等不到兒回家吃飯...求監視器查死因

▲屏東警分局偵查隊長葉憲威說明警方處理水公司主任路倒死亡的調查進度 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

水公司屏東縣東港營運所潘姓主任，24日凌晨路倒在長治鄉中興路送醫不治，由於他還有90多歲生病中的母親，生前幾乎天天回家陪母親吃飯，突遭變故，讓老母等再也不到陪伴吃飯的孩子，家屬期盼案發時有經過的用路人或店家能提供監視器，還原真相。另一方面，對於他發生意外，地方臉書有網友貼文，轄區的警方也表示，確切死因，尚待檢警調查。

▲▼警方現場採證。

屏東警分局表示，警方受理民眾報案指長治鄉中興路8-5號前發現有一名男子路倒後，立即派員前往查看，發現該男子路倒於機車道上，並訪查報案人。

報案人表示，係附近住戶，因聽聞巨大撞擊聲響隨即起身出門查看，就看到有一名男子倒臥於機車道上，處理員警及偵查隊鑑識人員到場並未發現有汽、機車遺留於現場，亦未發現有任何撞擊後所留下的刮地痕、剎車痕或車體散落物。

警方相當重視，隨即成立專案小組指派調閱監視器及鑑識人員，蒐集現場相關事證，查訪週遭住戶及目擊證人證詞以還原事發原委，報請檢察官驗屍，查明真相。

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