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樂桃航空回來了！陸續恢復台日航線　新增旅客機場接駁服務

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▲▼樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃航空陸續恢復部分台日航線，這是自3月20日國際線全面停飛後的重大決定。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

睽違7個月！樂桃航空自10月25日起恢復大阪（關西）－台北（桃園）航線；10月26日起將恢復東京（羽田）－台北（桃園）、東京（成田）－台北（桃園）航線。樂濤表示，這是自3月20日國際線全面停飛後的重大決定。

▲▼樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

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▲樂桃航空復飛部分台日航線。（圖／樂桃航空提供）

針對旅客服務的部分，由於國際線旅客在抵達機場後將有大眾交通工具的搭乘限制，因此樂桃航空與接駁車業者合作，提供桃園機場前往台北市區的旅客接駁服務。

而針對抵達日本的旅客，關西機場、羽田機場及成田機場的接駁服務也將陸續提供，如旅客有以上接駁服務的需求，或想了解接駁服務費用，可至樂桃航空官方網站預約、查看。

另外，自10月25日起，抵達成田機場的班機將降落至第1航廈，報到櫃台部分，日本國內線將改為第1航廈（南側）1樓；國際線則為第1航廈4樓（北側B櫃台）。關西機場部分，日本國內線往來皆為第2航廈；國際線則改由第2航廈出發、第1航廈抵達。

▲▼樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃表示，今後將持續以「航向天際，創造獨一無二的亞洲空橋」為目標，深化台日交流並促進經濟活絡。（圖／樂桃航空提供）

樂桃表示，作為交通運輸機關，希望在實施嚴謹的防疫措施下，仍可以滿足商務、留學生等相關人士的搭機需求，並提供旅客一趟安全、安心的旅程，今後，樂桃航空也將持續以「航向天際，創造獨一無二的亞洲空橋」為目標，深化台日交流並促進經濟活絡。

＜往返台日的旅客注意事項＞https://www.flypeach.com/tw/mp/others/information_crossborder

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