金雞獎「兩岸青年短片季」　45部入圍作品出爐

▲金雞獎首度舉辦「兩岸青年短片季」。（圖／翻攝活動官網）

記者曾俊豪／綜合報導

第一屆海峽兩岸青年短片季徵集活動公布入圍名單，在超過500部作品中，評審委員最終選出45部初評入圍作品，其中包括大陸劇情片29部、大陸紀錄片5部，港澳臺地區及兩岸合作作品11部。據先前公布賽事流程，接下來將進行複評與終評，最終選出10部最具代表性的作品。

金雞百花電影節創辦於1992年，是華語電影界的三大獎之一。第33屆中國電影金雞獎活動定於11月24日至28日在廈門舉辦，不僅是金雞獎改為每年評選一次後的首屆活動，還首度推出海峽兩岸青年短片季作品徵集。

綜合陸媒報導，截至8月31日止，活動組委會共收到來自兩岸三地及境外參投作品529部，評審在9月1日至9月6日聚集在廈門，進行為期7天的看片評審。經評審組決議及海峽兩岸青年短片季組委會覆核，本屆金雞港澳臺影展海峽兩岸青年短片季共選出45部初評入圍作品。

▲新翼計畫導師陣容堅強。（圖／翻攝活動官網）

參與評審的浙江師範大學文化創意與傳播學院副教授、副院長余韜指出，現在的學生創作（新人導演的短片）大都趨向於網大（網路大電影）和電視電影化，紀錄片創作則趨向於電視臺節目和專題片化。

他表示，過去在電影節審片，有一個明顯的感覺是作品兩極分化嚴重，完全不符合基本規範的作品和製作特別精良的作品呈現為兩大集中群體，「但這次基本沒看到及格線以下的作品，80%的影片即便沒有入圍，製作整體水準也不差。」

另外，主辦方本次短片季還規劃「新翼計劃」青年導演訓練營，希望搭建全新平台，為本次活動十佳作品的青年創作者，提供與名師大咖面對面授課交流和系統指導的機會。

南開大學文學院助理研究員陳琰嬌則認為，電影節的「新翼計畫」就像是一座橋，集中觀看500多部短片後，彷彿與青年創作者進行一次深度交流，期待未來有更多朋友能一起上橋、看風景。