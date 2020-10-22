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拌麵控必吃！東森購物開賣「阿一鮑魚紅油燃麵」　獨創米其林三星等級吃法

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東森購物推「阿一鮑魚紅油燃麵」（圖／東森購物提供）

▲東森購物CH46今（10/22）晚11點半開賣「阿一鮑魚紅油燃麵」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

乾拌麵口味推陳出新，東森購物發揮嚴選精神，特別為會員推出「阿一鮑魚紅油燃麵」，於今（10/22）晚間23:30東森購物CH46開賣，其最大特色在於採用阿一師傅精煉紅油、特調香醋、港式豉油，將兩油一醋拌入南台灣日曬手工麵體，是米其林三星等級的獨創吃法，鎖定直播下單再獲得驚喜加碼。

東森購物表示，「阿一鮑魚紅油燃麵」經過和麵、蹬麵、疊麵、揉麵、溜條、順筋等多道流程，經過九九八十一遍揉麵，再由經驗豐富的師傅以快、狠、準，瞬間拉出成品。不止製麵別具匠心，醬料也十分講究。

東森購物推「阿一鮑魚紅油燃麵」（圖／東森購物提供）

東森購物推「阿一鮑魚紅油燃麵」（圖／東森購物提供）

以特調香醋為例，「白醋」是以糯米純釀，經過制曲、浸泡、蒸料、發酵等四步驟、耗時數個月時間釀造而成；「陳醋」則經過蒸煮、糖化、高溫、烤醋步驟，值得一提的是，「阿一鮑魚紅油燃麵」的陳醋是以優質高粱為主要原料，經過溫火焙烤醋醅、伏曬抽水陳釀而成，色澤黑紫，液體清亮，酸香濃郁，醇厚不澀。白醋、陳醋相互搭配，能夠充分提香。

另外，為了完美呈現川菜的重要靈魂「紅油」，阿一師傅採用最繁雜的九香煉一油，將花椒、桂皮、小茴香、白荳蔻、香葉、八角、蔥、薑、蒜，九種香料萃取於熱油後，再淋於雞心辣椒粉之上，完美紅油的色澤與香氣就此成型，成就最精華的精煉紅油。

東森購物指出，「阿一鮑魚紅油燃麵」，每盒5包，一組共4盒20包，再贈送一包試吃體驗，東森價1,280元，鎖定節目開賣搶先下單再加碼回饋30%東森幣，會員撥打語音專線再贈200枚東森幣。
 

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