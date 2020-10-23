　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】燦坤Awesome攜全新門市LifeStyle竹東店強勢來襲　小家電限時下殺35折起

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

【廣編】燦坤Awesome攜全新門市LifeStyle竹東店強勢來襲　小家電限時下殺35折起（圖／品牌提供）

▲燦坤首創「3A4心」級服務，新門市開幕期間，特定3C家電限時下殺35折起。

圖、文／燦坤3C提供

一天開三店！燦坤推出Awesome新莊店、台中旗艦店以及燦坤LifeStyle竹東店，即日起至 10/25， LifeStyle竹東店每日前30位會員送超實用防狼保溫瓶。新莊店、台中旗艦店，祭出限量小米行動電源加1元多一件的優惠。因應雙11活動，Switch動森版主機加指定遊戲片原價12,160元，會員價11,111元再送保護貼（限時限量50組，每人限購一組）。

燦坤Awesome台中旗艦店與Awesome新莊店同日開幕，即日起至10月25日，小米行動電源3無線版(白色)加一元多一件（限量100名），台中旗艦店Apple指定商品滿萬折千、SAMSUNG 443公升 1級雙循環雙門冰箱原價27,900元，會員價22,900元、Surface Book2 筆記型電腦原價67,888元，福利品限量特惠23,999元，新莊店Yeelight充電感應夜燈加五元多一件（17:30開賣，限量50名)、HITACHI 483公升白金觸媒ECO五門超變頻冰箱原價55,900元，會員價49,900元、LG PuriCare WIFI變頻除濕機原價20,400元，會員價17,900元，Surface Pro7全系列商品享滿萬折千優惠，再送市值4,490元鍵盤，購買電競筆電指定機型，優惠價再享30期／24期零利率！

十代店-燦坤Lifestyle竹東店開幕活動期間，TELEFUNKEN第二代氣旋式直立吸塵器原價1,580元，會員價599元(限量10台，展示福利機)、KRIA可利亞不鏽鋼電水壺2.2L原價900元，會員價399元（限量15台）、LG16坪空氣清淨機原價12,990元，會員價4,990元(展示福利機)、Dyson三合一涼暖空氣清淨機原價21,900元，會員價11,999元(展示福利機)，限時限量，買到賺到！

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
公車變摩鐵！司機激戰人妻26回　警察夫目睹綠爆
快訊／林口洗車場老闆遭砍「臟器外露」亡　兇手投案了
阿拉伯王子沉睡15年…聽到她呼喚動了！17秒片感動19萬人
台南弒母「8大兇器」曝光！　9月兒子才回來同住發生悲劇
零股交易將登場！「只要3000元」就可買台積電
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

空調、冰箱這樣挑　通路商教你4大精省攻略

秋日出遊趣！拔麻必備指南「超美露營場地＋便利用具」帶毛孩睡外地一次上手

購物台賣房子！「ET賞屋節」帶觀眾空中賞屋　入主「遠雄CASA」爽抽百萬購屋金

接待中心一蓋就是4層樓！新店正核心「合環LANDMARK」豪奢摩天建案呼之欲出

新高雄車站帶動周邊房市　李天鐸打造「豪宅級地標大樓」自住、置產客搶進

2層樓高的皮卡丘快閃青埔！寶可夢明星帶民眾動起來　5大攤位有玩有吃又有拿

養成控必玩！超療癒《精靈之境》自由打造夢幻風格　魔法劇情起伏超展開

好市多「買一抵百CP值爆款」秋冬必買你中幾項！ 網揭：地方長輩早偷偷囤好囤滿！

【廣編】燦坤Awesome攜全新門市LifeStyle竹東店強勢來襲　小家電限時下殺35折起

徐榛蔚二度上東森農場賣「壽豐無毒蔬菜箱」　王令麟加碼回饋：助農民是全民運動

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

【廣編】燦坤Awesome攜全新門市LifeStyle竹東店強勢來襲　小家電限時下殺35折起

徐榛蔚二度上東森農場賣「壽豐無毒蔬菜箱」　王令麟加碼回饋：助農民是全民運動

台北101：今年煙火一定會放　無關跨年晚會是否舉辦　

有夠可愛！迷你版科學麵icash2.0⋯搖起來有脆麵沙沙聲　限量1千個

幫家人把關看不見的危害！Honeywell搞定居家好空氣　把「新家味」變不見

繩子也是粉色！萊爾富「牛仔玫瑰粉」口罩10/24開搶　限量2萬盒

搖搖樂雞腿排吃不到了！麥當勞推全新「2配餐」　加碼芋頭派同步回歸

2020台北國際旅展　日勝生加賀屋年度優惠CP值超高

只賣6週！肯德基新推「南洋叻沙紙包雞」210度封烤　搶攻偽出國美食

大薯、冰炫風、雞塊全「買1送1」！麥當勞2020激省優惠券來了　限時5周開用

北市垃圾桶銳減！他怨「只能回家丟」　撤除2關鍵曝：真的太多了

便秘挖出「一朵完整香菇」旁邊爆滿腫瘤！　醫搖頭：第2期了…1壞習慣害慘他

屋主拗5萬6「否則拆光系統櫃」　她傻爆：要交屋了！內行曝快拆走

嫌商旅鐵門太單調！萬華男空靈塗鴉　環保局：不復原按日開罰

獨／新竹斑比跳跳11/23搬家！變身「世界級露營度假村」3月開幕

舊蘇花蘇澳至東澳段25日馬拉松路跑賽　機車油罐車定時定點交管

川普自封辯論會場「最不種族主義的人」：我跟大家都很好！

實測Logitech G「玩色系列」G733潮流電競耳機及G304電競滑鼠　超炫功能大公開

賴品妤一夕變長髮現身立法院　男女立委圍觀摸不停

北市砸70萬找網紅振興商圈　王鴻薇爆「分享數掛0」批亂花錢

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

消費熱門新聞

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

好市多「買一抵百CP值爆款」你中幾項

全聯10/23開賣「萬聖節兒童口罩」

雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

信義區7間百貨周年慶10／22開跑

萊爾富10/24開賣牛仔玫瑰粉口罩

三星週年慶「Power of 20」開跑

搖搖樂雞腿排吃不到了！麥當勞新配餐登場

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

中衛謝金燕聯名口罩10/24開搶

肯德基限時6週開賣南洋叻沙紙包雞

NIKE官網「快閃特賣」達55折

全家沙拉夾心土司增內餡添美味

更多熱門

相關新聞

中華電董座：為讓入手門檻降低　iPhone12可選四年租約！

中華電董座：為讓入手門檻降低　iPhone12可選四年租約！

中華電信今（23）日於台北信義威秀門市舉辦iPhone12新機首賣會，並宣布今日8時開始在全台500餘家指定服務據點及網路門市正式開賣iPhone12、iPhone12 Pro。

iPhone 12吸引果粉瘋搶　中華電信今年不加碼、頭香姐失望

iPhone 12吸引果粉瘋搶　中華電信今年不加碼、頭香姐失望

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

搶購iPhone 12超狂果粉！頭香哥上週六已卡位　有人請假排隊

iPhone12開賣好康看過來！　三大電信優惠總整理

iPhone12開賣好康看過來！　三大電信優惠總整理

雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

關鍵字：

燦坤3CLifeStyle雙11Switch

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面