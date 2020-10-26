中共召開五中全會　將審議「十四五規劃」與2035遠景目標建議

▲中共召開五中全會，十四五規劃最受關注。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共第十九屆中央委員會第五次全體會議26日上午在北京召開，議程之中最受注目的，就是將審議關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五），以及2035年遠景目標的建議。

根據《新華社》報導，中共中央政治局9月28日曾召開會議，決定將《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》稿提請十九屆五中全會審議。

五中全會召開前夕，《新華社》也特別刊登評論員文章，指「十三五」規劃實施順利，重大戰略任務和165項重大工程項目全面落地見效，規劃確定的各項目標任務即將勝利完成，決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅取得決定性成就，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的台階。

《新華社》提到，「十四五」時期是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。

《新華社》指出，推動「十四五」時期經濟社會發展，要貫徹落實新發展理念，著力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，不斷推動高質量發展。

《新華社》提到，構建新發展格局，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，是立足當前、利在長遠的重大戰略部署，必須堅持供給側結構性改革這個戰略方向，牢牢扭住擴大內需這個戰略基點，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡；必須抓住科技創新這個關鍵，打好關鍵核心技術攻堅戰，不斷催生發展新動能，推動質量變革、效率變革、動力變革。

《新華社》強調，推動「十四五」時期經濟社會發展，要以深化改革開放不斷激發新發展活力，隨著中國邁入新發展階段，改革又到了一個新的歷史關頭，面臨不少新情況新問題，必須拿出更大的勇氣、更多的舉措破除深層次體制機制障礙，深化重要領域和關鍵環節改革，保護和激發市場主體發展活力，使一切有利于社會生產力發展的力量源泉充分涌流。