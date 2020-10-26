iPhone 12「死當」怎麼辦？　重啟設備靠這兩個按鍵

▲iPhone 12 強制重啟的方式靠電源鍵與音量紐。（圖／記者林敬旻攝）



記者謝仁傑／綜合報導

偶爾在手機使用的過程中，會碰到一些手機當機到無法動彈，或者碰到一些因為某些程式而陷入無法解決的情況，必須將其重新啟動。iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在強制重新啟動的方式和過往 iPhone 相同，透過調高音量鍵和側邊電源鍵同時長按來執行。

這項方法可以套用在所有使用 Face ID 作為生物識別系統的設備，從 iPhone X 到 iPhone 12，也可以在使用 Face ID 的 iPad 型號上使用，甚至可以應用在 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 上。

不像早期的 iPhone 型號，因為有「Home鍵」的關係，是靠著 Home 鍵和電源鍵同時長按的方式來執行重新啟動，蘋果在移除 Home 鍵後，自然得為 iPhone X 以後的機型提出新的強制關機方式。

此外，iPhone 12 全系列機身使用超瓷晶盾，蘋果聲稱耐用度是 iPhone 11 的四倍強，而國外科技頻道《MobileReviewsEh》在刮痕實測中，‌證實 iPhone 12 能夠承受鑰匙、硬幣、石頭等的刮痕，螢幕上卻不會留下損傷。

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