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華為Mate 40系列發表！效能超越三星Note 20系列、力拼iPhone 12 Pro

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

要說中美貿易戰當中的犧牲品，華為肯定名列其中。即便如此，該公司今年還是擠出了全新的旗艦機種 Mate 40 系列，並且可能是最後一款使用麒麟晶片、徠卡技術鏡頭模組的手機。

末代海思麒麟手機

今年的 Mate 40 系列共有 HUAWEI Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+ 與 Mate 40 RS 保時捷限定款等四款，全系列都支援 5G，搭載全新 5nm 製程的 Kirin 9000 系列處理器，入門款的Mate 40 搭載 Kirin 9000E，當中的“E”，應該是 Elite 的意思，其他 3 款都是採用 Kirin 9000，基本上 Kirin 9000 跟 Kirin 9000E 的差別在於 NPU 人工智慧處理效能跟 GPU 圖形運算效率的差異，概略差異可參照下圖：（圖／擷取自 YouTube）

Kirin 9000 處理器可能將是華為與台積電合作的最後一款麒麟處理器，它跟 A14 Bionic 同樣是 5nm 製程，電晶體組數高達 153 億組，相比蘋果 iPhone 12 系列使用的 A14 Bionic 處理器電晶體數量多出 30%。

Kirin 9000 的 CPU 為 1+3+4 架構，主運算核心是時脈為 3.13GHz 的 Cortex-A77 晶片組，另外 3 組是時脈為 2.54GHz 的 Cortex-A77 晶片組，其他是時脈為 2.05GHz 的 Cortex-A55 晶片組。華為聲稱整體效能超越高通Snapdragon 865+ 大約 10%，該處理器較多是被三星Galaxy Note20 系列所採用，國內華碩的電競手機 ROG Phone 3 也是使用 S865+。

GPU 方面，則採用 Arm Mali-G78 晶片，華為針對麒麟9000 跟 9000E 作出了 24 跟 22 核心的架構，性能號稱比高通S865+ 還要高出 52%。至於 NPU 方面，華為聲稱其人工智慧運算表現也比 S865+ 還要強 2.4 倍(150%)。拍照方面使用的圖像運處理晶片（ISP），今年來到第六代版本，號稱其效能比上一代整整提升 50%、降噪效果提升了 48%。此外，今年的麒麟9000 系列都特別把Balong 5000 5G連網晶片整合到晶片組當中，在提升連網效率的同時，也不至於讓手機變得更肥大。

Mate 40

HUAWEI Mate 40 配備 6.5 吋解析度 FHD+、曲度 68° 雙曲面 OLED 螢幕，螢幕更新率為 90Hz，雖然支援螢幕指紋解鎖，但是透過手機左上角挖孔的自拍鏡頭，還是可以進行人臉辨識解鎖。搭載海思麒麟9000E、8 GB RAM + 128/256 GB ROM，共有秘银色、釉白色、亮黑色、绿色跟黄色五色可選。

翻開手機背後可以看到全新的徠卡認證 Space Ring 星環主相機模組，顧名思義它是一個圓形的手機相機拍攝模組，依序為 5000 萬畫素廣角（光圈 F1.9、RYYB 陣列感光元件）、1600 萬畫素超廣角（光圈 F2.2）、800 萬畫素長焦（光圈 F2.4）等三組鏡頭，基本上跟去年一樣，維持 3 倍光學、5 倍混合變焦與 30 倍數位變焦。透過第四組雷射對焦鏡頭，全新加入了 4D 數位預測追焦、智慧追焦功能，讓手機拍照對焦效果更精準。自拍鏡頭為 1300 萬畫素（光圈F2.4）。

華為Mate 40 搭載立基於 Android 10 作業系統的 EMUI 11 介面，未來也可切換自華為自家的鴻蒙作業系統，強調的是 AI 效能，像是 AI 廣角切換、AI 跟隨、AI 字幕、AI 隔空操作、揮手隔空翻頁、隔空操作音樂等功能，其中 AI 喚醒功能相當實用，考以透過主鏡頭辨識人臉來喚醒螢幕。其他通訊系統方面，支援 5G + 4G 雙卡雙待、華為自家開發的 Wi-Fi 6+，傳輸孔是 USB-C、電池容量是 4200mAh，支援 40W 有線快充，全機支援 IP53 防水防塵。

Mate 40 Pro

HUAWEI Mate 40 Pro 基本上就是一款螢幕更大、處理效能更強、拍照能力更好、充電更快的 Mate 40。它配備 6.67 吋解析度 FHD+、曲度 88° 的⁠雙曲面 OLED 螢幕，螢幕更新率最高為 90Hz。效能搭載比 Mate 40 更強的 5nm 麒麟9000，同樣使用基於 Android 10 作業系統開發的 EMUI 11 使用者介面，全機防水防塵等級提升到 IP68。

拍照係土方面同樣採用徠卡認證 Space Ring 星環主相機模組，依序為 5000 萬畫素廣角（光圈 F1.9、RYYB 陣列感光元件），但是超廣角端換上 2000 萬畫素（光圈 F1.8）的鏡頭，長焦端也提升到 1200 萬畫素（光圈 F3.4）的潛望式鏡頭，因此這支手機在超廣角端多了 XD Fusion 智慧 HDR 即時處理，同時全鏡頭都加入了 AIS 超級運動防手震這些新功能，廣角跟長焦搭配下可以進行 5 倍光學變焦、10 倍混合變焦跟 50 倍數位變焦。

自拍鏡頭方面，在原先 Mate 40 的 1300 萬畫素（光圈F2.4）自拍鏡頭之外，多了一個 3D 深度感測鏡頭，如此一來方便進行更精準的人臉辨識解鎖，以及更好的人像自拍效果，並且可以透過透過 AI 演算的方式，進行智慧廣角自拍，藉此在自拍時拍入更多人。

華為Mate 40 Pro 共有秘银色、釉白色、亮黑色、绿色、黄色等五款，基本機身尺寸為 162.9 x 75.5 x 9.1mm，綠色跟黃色款因為使用的是素皮機身，厚度加大到 9.5mm、重量 212 克，面向的是多數喜歡旗艦機的用戶，電池容量提升至 4400 mAh、具備高達 66W 有線超級快充、50W 無線快充，並且具備無線反向充電。

Mate 40 Pro+

HUAWEI Mate 40 Pro+ 跟 Mate 40 Pro 的差異，有點類似 iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12 的差異，主要在於多了一顆主鏡頭，在 5,000 萬畫素廣角、2000 萬畫素超廣角、1200 萬畫素長焦之外，多了一顆 800 萬畫素多反射潛望式長焦鏡頭（光圈 F4.4），如此一來讓手機在原本透過 1200 萬畫素進行 3 倍光學變焦之外，多了可以進行 10 倍光學變焦、20 倍混合變焦，以及最高 100 倍數位變焦。

設計方面，HUAWEI Mate 40 Pro+ 只有陶瓷白、陶瓷黑兩色可以選，機身背後選用的是全新奈米微晶陶瓷，跟 iPhone 12 Pro 的超瓷晶盾有點類似，手機大小為 162.9 x 75.5 x 8.8mm，重量 230 克，相比 Mate 40 Pro 略薄、但卻略重，電池容量同為4400 mAh，支援 66W 有線快充以及 50W 無線快充，並且支援無線反向充電。

Mate 40 RS 保時捷特別款

今年同樣也有 Porsche Design 版本，在 Mate 40 Pro+ 的奈米微晶陶瓷材質機身之上，加入了全新的代表保時捷速度與曲線的線條，機身背後的相機模組也改用八角星鑽的設計，機身尺寸 162.9 x 75.5 x 10.1mm，重 234g。其它硬體規格都跟 Mate 40 Pro+ 一樣，都是配備 6.67 吋螢幕、Kirin 9000 處理器、電池容量 4,400mAh，支援 66W 有線快充以及 50W 無線快充，並且支援無線反向充電，不同的是多了一個紅外線測溫功能，

Mate 40 RS 保時捷特別款共有陶瓷白、陶瓷黑兩款，提供 12GB RAM +512GB ROM 版本，盒裝更進一步多配備紅外線測溫感測器，並且直接附贈一同發表的 66W 有線超級快充車用充電器。

在週邊配件方面，除了以往 Mate 系列的矽膠保護殼、皮革保護殼、智慧視窗保護套與第三方廠商合作開發的主題保護殼之外，今年多了一個特殊的「環閃保護殼」，最大特色就是保護殼本身內建一個帶有 54 組 LED 燈泡的環狀補光燈，按一下能往前跳起，變成自拍閃光燈，或者直播補光燈。

Mate 40 Pro 以上機種裝上環閃保護殼後，可以進行 3 段式亮度調整與混合光、冷光、暖光的光效，但是裝上去之後不能進行無線充電，這方面稍嫌可惜。

其他同步發表的周邊配件還有可以直接在手機上寫字的「華為M-Pen 2」手寫筆、使用德國萊電技術的 50W 超快充無線車充（Qi標準）、66W 超快充有線車充、12000 66W 超級快充行動電源。

上市情報方面，HUAWEI Mate 40 僅有 8G + 128GB 版本，定價 899 歐元（約台幣 30,399 元）；Mate 40 Pro 提供 8GB + 256GB 儲存空間，售價人民幣 6499 元起、 1,199 歐元（約台幣 40,557 元）；Mate 40 Pro+ 的 12GB + 256GB 版本價格人民幣7999 元起、 1,399 歐元（約台幣 47,307 元）；Mate 40 RS 保時捷設計款有 12GB + 256GB 基本款、12GB + 512GB 經典版兩種選擇，經典版售價 2,295 歐元（約台幣 77,631 元）。

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