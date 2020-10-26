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iPhone 12 實測後的「最大隱憂」！　蘋果開發新功能應對

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▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone12 在電池電量方面沒有提升，成為果粉們的隱憂。（圖／記者李毓康攝）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 最令人詬病的應該就是電池，在電池方面較上一代沒有太大提升，是否能支撐更快的網路跑速，也成為大家的隱憂。國外科技網站近日對此進行測試，得出相較於 iPhone 12 在網速的耗電上相較於 iPhone 11 的結論。

《Tom’s Guide》測試，iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 的電量皆為 2,815 mAH，在 4G 網速之下， 前者續航力有 10 小時 23 分鐘，後者有 11 小時 24 分鐘；反觀 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro，前者可以撐 11 小時 16 分鐘，後者則僅有 10 小時 24 分鐘。

在 5G 網路表現，iPhone 12 系列的整體續航力大概會較使用 4G 時少約 2 小時，iPhone 12 在連上 5G 後，可以維持 8 小時 25 分鐘，而 iPhone 12 Pro 則可以維持 9 小時 6 分鐘。

▲。（圖／取自《Tom’s Guide》）

▲國外科技網站針對 iPhone 12 的網路續航表現實測。（圖／取自《Tom’s Guide》）

顯然，儘管採用台積電 5 奈米製程的 A14 處理器，還是無法抵銷 5G 網路所需耗費的動能，iPhone 12 在 4G 和 5G 的切換之間，仍差了 20％ 的續航力。

很多人已經親自到門市參與實機體驗，iPhone 12 確實在邊框和機身尺寸上有縮減，並且重量上輕了許多，但這確實也是讓 iPhone 12 必須多少犧牲一些內部空間和元件規格的因素。

不過想必蘋果也明白這個問題，因此設計出「智能數據」模式，在 iPhone 12 不需要使用 5G 網路時，設備將會自動切換為 LTE 以節省電源；在預設情況下，智能數據模式將會是開啟狀態，當然用戶也可以透過設定去把它關閉。

對此，蘋果副總裁 Kaiann Drance 近期在Podcast 節目上表示，「我們能夠在整個系統中進行一系列的軟體優化，延長電池續航力；此外，我們還增加了一項名為『智能數據模式』的新功能，能自動為用戶管理 5G 的使用情況和電池壽命，如此一來用戶就可以在需要的時候使用 5G。」

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