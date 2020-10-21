勞動部新營最大徵才24日登場　職缺最高薪上看60K　

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心，將在新營美術園區蓮海棚架廣場舉辦徵才活動，雲嘉南分署長劉邦棟提醒求職者可先上分署官網了解職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心，10月24日將在新營美術園區蓮海棚架廣場舉辦徵才活動，18家廠商釋出逾600個職缺，其中知名口罩上市公司恒大，開出機械維修工程師及高階主管等職缺，月薪上看60K，盼吸引人才在地就業。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本場是今年度分署在新營舉辦最大場徵才活動，全部職缺都是北台南在地職缺，包括新營、柳營、後壁、學甲、鹽水、下營、白河、六甲及官田區，其中最高薪為恒大公司開出機械維修工程師及各類高階主管職缺，視經驗敘薪28K至60K。

本次還開發多家在地新廠職缺，包括今年柳營新設廠隆順綠能科技公司徵輪班生產領班薪40K至50K，台商回流柳營新設廠敬祐科技公司徵設備工程師及生產儲備主管33K至50K，官田新設廠城堡應材公司徵機電人員28K至35K。

此外，台南後壁的蘭花生技園區是台灣最大的蝴蝶蘭產業聚落，在育種技術及出口外銷為全球鰲頭，本場也特別開發蘭花產業的廠商徵才，包括宥盛科技(股)公司徵門市人員及蘭都觀光工廠講師等、龍鼎生命科學(股)公司徵溫室栽培園及瓶苗生產操作員、明星蘭園農產行徵蘭花栽培員及儲備幹部等。

劉邦棟說，活動時間為當天上午9時至中午12時30分，除了廠商徵才，還有職業心理測驗服務、闖關集點送好禮、庇護工廠設攤義賣及免費體驗等，他說，實體徵才現場選擇性多，也可以直接與廠商面對面，加速成功錄取的機會，請求職者多多把握，活動詳情及職缺可上雲嘉南分署官網訊息中心查詢(https://s.yam.com/7pYtm)。

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