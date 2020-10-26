浙江軒轅黃帝祭祀大典　台灣教授：追溯到我們最早的祖先

▲▼浙江縉雲仙都軒轅黃帝祭祀大典。（圖／與會者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸積極推動兩岸文化交流，25日重陽節當天，浙江縉雲仙都舉辦軒轅黃帝祭祀大典，邀請55位台商台青代表出席。初次出席活動的教授曾憲威表示，多年前回到廣東返鄉祭祖，這次活動則很不一樣，因為「追溯到了我們大家最早的那個祖先。」

《中新網》報導，活動在上午9時50分正式開始，主祭人依次向軒轅黃帝敬高香、獻花籃，並由縉雲縣縣委書記李一波向黃帝像敬酒後，縉雲縣縣長王正飛恭讀祭文，全體參祭人員向軒轅黃帝像行三鞠躬禮。

受到疫情衝擊，今年出席活動的台灣人士大幅減少，儘管僅有55名台商台青出席活動，當中卻有許多人是第一次參加軒轅黃帝祭祀活動。

▲今年55名台商台青組團與會。（圖／與會者提供）

浙江義烏台商協會常務副會長、義烏台青會主委陳覺生指出，祭祀大典按照古禮進行，還原古代的祭祀歷程，令人非常震驚也非常驚豔，「兩岸本就同屬炎黃子孫，所以能有機會參加祭祀、追根溯祖，對自己來說意義非凡。」

除了浙江當地的台商台青，在福建龍岩學院任教的教授曾憲威也是首度參加軒轅黃帝祭祀活動。他表示，自己祖籍廣東，7年前來大陸工作後，便曾回到廣東祭祖，「這個珍貴的機會，終於追溯到了我們大家最早的那個祖先。」

由於疫情影響，本次祭祀軒轅黃帝大典結合現場與網路進行，除了網路直播祭祀大典，還推出網路祭祀平臺。報導指出，浙江縉雲長期推動黃帝文化研究，當地已開發縉雲燒餅、縉雲爽面、縉雲黃茶等眾多與黃帝文化相關的產業，年產值超過30億元人民幣。

▲祭祀大典依古禮進行。（圖／與會者提供）