北京推冷鏈食品追溯　11/1起「貼QR code」才能上架

▲繼浙江、天津之後，北京也推動冷鏈食品追溯疫。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

北京市政府26日宣布推動「北京市冷鏈食品追溯平台」（以下簡稱：北京冷鏈），自2020年11月1日起，北京的進口冷鏈食品生產經營單位均需在「北京冷鏈」中如實上傳進口冷藏冷凍肉類、水產品來源、流向等追溯數據，落實電子追溯碼賦碼、貼碼等，正式對進口冷藏冷凍肉類、水產品進行追溯管理。

北京與青島先後爆發新冠病毒群聚感染，原因都是「冷鏈」成為新冠病毒傳染途徑，為防堵類似情逛再發生，北京市市場監督管理局聯合北京市商務局26日正式發布相關公告。

公告指出，「北京冷鏈」實行「首站賦碼」管理，即從京外採購進口冷藏冷凍肉類、水產品並運入北京的本地進口冷鏈食品生產經營商作為首站，在「北京冷鏈」中上傳相關產品品種、規格、批次、產地、檢驗檢疫等追溯數據，並使用「北京冷鏈」按批次為相關產品進行電子追溯碼賦碼。

▲北京新發地海鮮市場曾因進口鮭魚爆發疫情。（圖／記者任以芳攝）

「北京冷鏈」通過實施「首站賦碼、進出掃碼、一碼到底、掃碼查詢」的管理模式，對進口冷藏冷凍肉類、水產品流通展開追溯管理，為精准防控再添助力。未上傳追溯數據的相關產品，業者應做到不採購、不銷售、不使用。

業者銷售產品時，還要在進口冷藏冷凍肉類、水產品產品包裝或貨櫃明顯處加貼「北京冷鏈」電子追溯碼，以利消費者在購買進口冷藏冷凍肉類、水產品時，可通過微信、支付寶中的「北京冷鏈」小程序掃描產品包裝或銷售貨櫃上的電子追溯碼，查詢所購食品的質量安全和產品追溯信息。

公告指出，北京市相關政府部門將加強監督檢查，引導進口冷鏈食品生產經營單位規範使用「北京冷鏈」，未來也將依據實際需要，逐步擴展「北京冷鏈」追溯品種覆蓋範圍。

綜合陸媒報導，北京並非中國大陸首個推出「冷鏈食品追溯」的省市，浙江在6月份時，「浙冷鏈」正式上線，對進口冷鏈食品進行溯源控管；天津則在9月份對市內冷凍肉品、水產品實施產品源頭追溯控管，均為避免冷鏈食品成為新冠病毒疫情擴散媒介。

▲自11月1日起，北京冷凍肉類、水產銷售都必須有QR code。（圖／記者任以芳攝）