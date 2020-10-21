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浙江省開第一槍！紹興開放新冠疫苗接種預約　一針858元

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▲▼大陸浙江省嘉興市疾病預防控制中心15日公布「新冠疫苗接種的有關說明」。（圖／路透社）

▲陸製疫苗研發速度目前在全球屬於前列。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省紹興市20日開放秋冬季新冠疫苗緊急接種登記！該須知公告顯示，新冠疫苗緊急接種程序為接種2劑次，間隔14-28天，推薦間隔28天，接種年齡18-59周歲；疫苗價格為200元人民幣（約新台幣858元）/支（瓶），2劑次共400元（人民幣，下同），另接種服務費每劑次28元。

據《澎湃新聞》報導，「紹興衛健」公眾號20日上午公佈了《紹興市秋冬季新冠疫苗緊急接種須知》（以下簡稱「須知」）。

該須知稱，根據上級有關要求，疫苗緊急接種物件分為重點保障物件、重點推薦物件和一般物件；重點保障對象包括醫務人員、衛生防疫人員、口岸檢疫和邊防檢查工作人員、集中隔離醫學觀察工作人員等；重點推薦對象包括保障城市基本運行人員、公共場所服務人員、特殊場所人員、前往疫情中高風險國家和地區從事公務的人員等；一般物件指自願接種的其他人群。

關於「一般物件新冠疫苗接種意願登記方法」，須知顯示，紹興市市民（含有居住證）如有緊急接種意向的，可通過「紹興衛健」完成。使用者點擊公號功能表列「便民服務」，選擇「新冠疫苗」項，打開「紹興市新冠肺炎病毒疫苗接種意願登記表」，在登記表中輸入「姓名、性別、身份證號碼、聯繫方式、現居住地、接種原因」等相關資訊後提交即可。

關於具體接種時間，該須知稱，根據新冠疫苗供應情況，按登記前後順序，在「健康紹興新聞版」微信公眾號和紹興市衛生健康委網站公佈可接種人員名單和接種時間、地點。

從公開資料來看，浙江或是目前唯一推進新冠疫苗緊急接種的省市。10月15日，浙江嘉興市疾控中心就在微信公眾號發佈消息表示，根據上級有關要求，新冠疫苗緊急接種按重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則開展。

在浙江義烏，新冠疫苗緊急接種已經正式開始。10月16日下午，在義烏江東街道社區衛生服務中心發現，1小時內有約20人來接種新冠疫苗，多數是要出國工作或是有出國打算的人員。義烏新冠疫苗接種費用是200元每針，另加28元的接種服務費，與紹興新冠疫苗收費相同。

此外，義烏新冠疫苗的接種不限制戶籍，外地非常住居民滿足接種條件的也可以接種。而紹興新冠疫苗則提示，紹興市市民（含有居住證人士）如有緊急接種意向的，可通過關注「紹興衛健」微信公眾號登記。

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