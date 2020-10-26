莫拉菲今將轉中颱！周三晚起變天　下波冷空氣挑戰15度新低溫

▲氣象局觀測，莫拉菲今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南方1000公里之處，以每小時22公里速度，向西進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風「莫拉菲」將轉中颱！中央氣象局預報員官欣平表示，莫拉菲發展滿快，今天（26日）有機會轉中颱，周三晚起水氣慢慢增多。氣象專家吳德榮提醒，周四開始南下的冷空氣比前一波略強，周五達最強，周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低溫。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周三偏向東北季風減弱，今和周二溫度稍微回升，北部可來到27至29度；而水氣慢慢偏少，以基隆北海岸、大台北山區和東半部有機會降雨，但僅是零星、短暫形式。

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官欣平說，周四起東北風增強影響至周六，水氣快一點在周三晚間就會慢慢降雨，而雨區以北部、東半部為主，桃園以北較有感覺，桃園以南沒那麼明顯；其中周四、周五較濕涼，周六或是快一點在周五下半天轉乾。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，預估周六清晨最涼冷，因冷空氣加上沿海空曠地區有輻射冷卻作用，屆時中部以北、東半部低溫約19至21度，而局部沿海空曠地區更低約17度，至於南部約21至23度；而這波冷空氣是否會到東北季風等級，還要再觀察。

官欣平指出，莫拉菲颱風今晨2時在呂宋島往西前進，上半天將進入南海，發展速度滿快、持續增強中，今有機會轉中颱，但位置和路徑與沙德爾颱風相比更往南邊，可能會帶來一些水氣，但比沙德爾的影響較小，還要看未來位置而定。

至於未來是否還會有熱帶擾動發展？官欣平說，菲律賓東方海面依舊很熱鬧，靠近赤道海溫還是很高，仍有擾動生成條件在，但未來7天台灣比較受到北方系統影響，南方熱帶系統是從底下通過。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，莫拉菲在菲律賓中部，即將進入南海，其路徑明顯較沙德爾偏南，距台更遙遠，故其外圍水氣無影響。

▲▼莫拉菲一路朝西前進，今將轉中颱。（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，菲律賓東方海域海溫高，仍有利熱帶擾動接連發展；周六20時模擬圖顯示，另有擾動在菲律賓中部附近，與莫拉菲今晨位置相近，未來仍向西進入南海，模擬路徑亦與莫拉菲大同小異，但模擬已超過7天有不確定性，應持續觀察。



吳德榮進一步分析，最新歐洲模式模擬顯示，今各地為晴時多雲的天氣，白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚仍偏涼、日夜溫差大；周二、周三各地大多仍為晴時多雲的天氣，白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚偏涼、日夜溫差大，東半部水氣逐日漸增，天氣變化很輕微，唯北海岸、北部山區及東北部局部短暫雨的機率逐日漸提升。



吳德榮表示，周四至周五白天台灣附近東北風增強，迎風面大台北及東半部轉為有局部短暫雨，桃園多雲，背風面新竹以南仍為晴時多雲的天氣；周五晚起至周日水氣少，天氣恢復晴朗穩定。

吳德榮提醒，周四冷空氣（比前波略強）開始南下，周五達最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦下降；周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低（前波最低在桃園平地16.4度）；周六白天起至周日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，周末為秋高氣爽的天氣。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）