「莫拉菲」最快明轉中颱！周四起甩雨　下周低溫17°C最冷時刻曝

▲莫拉菲最快明轉中颱，周四起提供水氣北上，再加上東北風增強，迎風面北部、東半部降雨增加。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，周三前東北風偏弱，各地為多雲到晴，不過，今凌晨生成的颱風莫拉菲雖然對台灣沒有直接影響，但周四起提供水氣北上，再加上東北風增強，迎風面北部、東北部降雨機率提升。另外，下波冷空氣最冷時刻落在周六清晨，中部以北低溫19-21度，局部空曠地區更下探17度。

氣象預報員陳建安表示，周三前東北風較弱，各地多雲到晴，僅東半部、大台北山區及基隆北海岸有局部短暫雨；各地清晨偏涼，低溫21-24度，桃園以北、宜花白天高溫約25-28度，新竹以南及台東可以達29-30度。

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▲▼莫拉菲颱風未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

今天凌晨生成的莫拉菲颱風，最快明天有機會增強為中度颱風，未來將持續偏西通過菲律賓群島後往越南方向移動，由於其行經路徑緯度偏南，對台灣並無直接影響。

周四、五東北風增強，伴隨莫拉菲颱風提供水氣北上，是這周水氣最多時間，北部、東北部降雨機率提升，迎風面北部、東半部將轉為有局部短暫雨天氣。

▲氣象局製作一周天氣圖。（圖／中央氣象局）

下波冷空氣周六來襲，不排除強度達東北季風，各地轉為乾冷天氣，目前預測最冷時間點落在周六清晨。其中，中部以北低溫19-21度，局部空曠地區更可能出現17度低溫，南部則約22-24度。

周日東北風稍減弱，各地氣溫回升，降雨範圍也有縮小趨勢，僅剩東半部、大台北山區局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴。

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