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今晨16.8℃！更強冷空氣襲北台「濕冷下探15度」　沙德爾生成

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到強烈東北風影響，今晨最低溫出現在花蓮壽豐鄉16.8度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到強烈東北風影響，今晨最低溫出現在花蓮壽豐鄉16.8度。不過白天陽光露臉後氣溫回升，北台灣高溫29度。不過好天氣持續到週三，桃園以北水氣增多有雨，另有一波更強冷空氣南下，北台灣低溫探至15度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(25日)晨截至5時，平地最低氣溫出現在花蓮壽豐鄉16.8度；北台灣低溫則較昨日再略升1度，約在18、19度(苗栗西湖鄉17.8度、新竹峨眉鄉18.8度、新北五股區19.3度)。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日至週二(27日)各地為晴時多雲的天氣；冷空氣減弱，白天氣溫回升，早晚仍偏涼。

最新(24日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週二(27日)各地為晴時多雲的天氣；冷空氣減弱，白天氣溫回升，早晚仍偏涼；日夜溫差大，應注意。今日各地區平地氣溫如下：北部19至29度、中部19至32度、南部20至33度、東部17至31度。週三(28日)東半部水氣漸增，大台北、東半部雲量稍增，桃園以南仍為晴時多雲；天氣變化很輕微，唯北海岸、北部山區及東北部局部短暫雨的機率略提升。

最新模式模擬顯示，週四(29日)至週五(30日)白天，台灣附近東北風增強，迎風面桃園以北及東半部轉為有局部雨，背風面新竹以南仍為晴時多雲的天氣；週五晚、週六(31日)水氣減少，天氣好轉。週四冷空氣(比前波略強)開始南下、週五達最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦下降；週五晚、週六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低(前波最低在桃園平地16.4度)。

另外，第18號颱風「莫拉菲」於今日2時形成，在菲律賓東方海面，向菲律賓中部前進，未來進入南海，其路徑明顯較「沙德爾」偏南；由於距離遙遠，其外圍水氣對台影響不大。

▼第18號颱風「莫拉菲」於今日2時形成。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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