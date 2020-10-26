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閃過疫情高峰期　浩天宮潛水媽11/1起駕遶境

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▲浩天宮潛水媽11/1起駕遶境，行前廟方舉辦起馬宴，相當熱鬧。（圖／記者游瓊華攝）

▲浩天宮潛水媽11/1起駕遶境，行前廟方舉辦起馬宴，相當熱鬧。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市梧棲區浩天宮潛水媽一年一度徒步進香行程將於11月1日展開，行前也特別舉辧起馬宴，席開400餘桌慰勞駕前志工團隊、進香沿途停、駐駕宮廟、大肚中堡五十三庄接駕宮廟及全國各界交陪宮廟等，活動盛況空前。

浩天宮歷史悠久，距今已近300年，更是中部海線三大媽祖廟之一。2020庚子年往北港徒步進香日期在去年12月22日冬至當天，向媽祖擲筊請示，奇妙的是，原本以往都是在農曆三月媽祖聖誕前完成進香活動，卻一直無法獲得媽祖允筊，廟方一度擔心進香被迫中斷，直到將起駕日期往後一直推到農曆九月八日才獲得媽祖同意，冥冥之中好像媽祖刻意避開疫情的尖峰期，讓活動在安全無虞的情況下得以舉辦。

浩天宮表示，潛水媽將於11月1日至7日徒步進香，11月1日晚上駐駕彰化大村鄉慶安宮；2日駐駕雲林西螺吳厝朝興宮；3日駐駕雲林北港朝天宮，晚上舉行團拜儀式；4日上午舉行刈火儀式後起駕回鑾，晚間駐駕雲林西螺福興宮；5日駐駕彰化大村慈雲寺；6日駐駕龍井龍泉岩清水祖師廟。

7日下午3點大甲鎮瀾宮駕前團隊將在梧棲區台灣大道民和路口接駕聖母回鑾，下午5點在文昌路及浩天宮牌樓前，舉行大肚中堡五十三庄境內各宮廟接駕境主大庄媽回鑾及團拜儀式，共計52宮廟參與接駕活動。

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