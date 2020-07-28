「痛風雙少」夜闖梧棲漁港…徒手狂撈龍蝦裝箱！　警清查損失追2屁孩

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市梧棲漁港漁貨直銷中心26日傳出竊案，監視器畫面拍下，2名男子趁著凌晨人煙稀少，拿著保麗龍箱走進直銷中心內大肆搜刮，將龍蝦、花蟹等高價值漁獲盜取一空，現場有多名攤商受害，損失金額目前暫難估計。台中港警總隊漁港中隊中隊長林原安表示，由於監視器並未清楚拍下嫌犯車牌，目前警方正積極調閱其他畫面比對，也請有線索的民眾提供給警方進行追查。

▲2名竊賊凌晨時分潛入漁貨直銷中心行竊，偷走大批龍蝦、花蟹。（圖／翻攝臉書「梧棲串起來」）

監視器畫面拍下，凌晨時分打烊後的漁貨直銷中心空無一人，放置活體水產的養殖箱也只以簡單的木板覆蓋，2名男子就這麼大搖大擺地闖入其中，1人手上還抱著超大的保麗龍箱，另名戴著黑框眼鏡的男子則來回走動尋找下手目標，2人選定後旋即將手探入養殖箱內「撈龍蝦」，得手的水產全裝進保麗龍箱裡。

林原安表示，這是梧棲漁貨中心首次遭竊，雖然監視器中僅拍到2名男子行竊，但犯案人數不只2人，初步研判竊賊是以機車代步，因為若是開車必須經過大門保全；而竊賊會選在半夜犯案，應是認為監視器錄不到，豈料整個作案過程仍被拍下。

遭竊的店家原本26日當天就要報案，但應警方要求清查損失金額與數量，因此遲至28日下午才到警局做筆錄，目前僅有1店家向警方報案，因此到底有幾家業者受害、確切損失為何，還需等到報案完後才能知曉。但光是在臉書曝光的畫面中，竊賊就已一口氣撈走至少5隻龍蝦，若一隻價格以400元計，短短不到2分鐘的犯案過程裡，嫌犯就已得手2000元。

林原安指出，嫌犯是抱著保麗龍箱，沿路尋找沒有上鎖、或是有空隙的店家行竊，遭竊走的多數是龍蝦、花蟹等高單價水產；警方在獲報後第一時間已經調閱監視器畫面，但由於車牌號碼並未清楚拍下，因此目前仍在積極調閱其他畫面追查。林原安表示，若有民眾知悉線索，也請提供給警方進行追查。

▼台中港警總隊漁港中隊中隊長林原安。（圖／記者鄧木卿翻攝）