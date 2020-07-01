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「諾亞方舟再見！」陪伴10年客船將解體　梧棲居民不捨拍照留念

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲擺放於梧棲區八德路一段多年的廢棄客船將解體，當地居民相當不捨。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區八德路一段一處空地上，多年來停放一艘報廢客船，成為當地景觀，是許多居民共同的記憶畫面，不過地主近期決定要將該處蓋屋，黃姓船主6月30日將船隻脫離空地暫放路邊，準備拖至工廠解體，居民這2天紛紛前往拍照留念，不捨地說：「諾亞方舟，再見了」。

據悉，該艘報廢客船已停放在八德路一段與八德一路口近10年，黃姓船主當時拖來2艘船準備開「船餐廳」，其中1艘多年前已賣至南部，剩下一艘就停放原地，而計畫延宕幾年下來，該地已規劃為重劃區，地主打算蓋房子，黃姓船主只得將船隻拖離空地。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／擷取自Googlemap）

▲該艘報廢客船原擺放在空地上。（圖／擷取自Googlemap）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃姓屋主昨日將該艘船隻吊至路邊暫時擺放，將吊往工廠解體。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於該搜報廢客船已停放多年，附近居民早已習慣它的存在，甚至不少人是從小看到大，昨日大型吊車將其吊至路邊時，許多居民覺得奇怪，知悉陪伴多年的客船將被解體後，紛紛前往拍照留念，感到十分不捨。

不過，雖然當地道路人車皆少，未經申請路權，將如此大型物件擺放在馬路上卻是違法，清水警分局表示，在道路堆積、置放或拋擲足以妨害交通的物品，違反道交條例第82條第一項1款，除責令行為人即時停止並消除障礙外，將處行為人或雇主1200元以上、2400元以下罰緩。

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